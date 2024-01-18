台電爆虧損近2000億！今年漲電價？　行政院：尊重專業決定

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

受到全球物價持續上漲影響，台電面臨鉅額虧損，2023年單年虧損1985億，歷年累計虧損達3820億。儘管已獲經濟部挹注止損，但台電能冀望3月召開電價審議委員會時，能讓電價調整減少虧損。對此，行政院發言人林子倫18日主持院會後記者會時說，「關於電價是否調整，行政院會尊重電價審議委員會的專業決定」。

針對能源政策問題，政院發言人林子倫說，為了讓台灣持續接軌國際，政府朝向2050年淨零排放的目標不會改變，過往在野黨多次提出核電相關議題，對於未來各項能源政策的方向，政府也會密切與國會進行充分溝通跟討論，確保台灣能源穩定供應與永續發展。

而關於能源價格是否調整？林子倫強調，這都有既定的機制，經濟部會持續追蹤國際燃料價格；至於電價是否調整，行政院會尊重電價審議委員會的專業決定。

電價調整公式在2015年4月時正式上路，明訂國內電價每半年檢討一次，並決議在每年4月和10月調整電價費率，半年調幅天花板為3％、全年調幅天花板為6％。截至目前為止，蔡英文政府任內共3次調整電價，分別為2018年4月漲3%、2022年7月漲8.4%、2023年4月漲11%，漲幅共計逼近23%。