上市3個月僅掉價18.2%　iPhone 15 Pro Max超級保值

▲iPhone 15 Pro Max 256G成年度保值冠軍。（圖／sellcell）

記者陳俐穎／綜合報導

海外回收平台SellCell 近日發布報告，透過調查來自40 多家供應商的回購價格，發現蘋果iPhone 15系列，尤其是256GB 版Pro Max 機型，貶值速度明顯慢於三星、Google等安卓旗艦。

保值率是智慧型手機的另一個關鍵指標，指玩家在使用一段時間後，透過二手平台轉手銷售，其轉售價值和新機零售價之間相比損失的比例。iPhone 15 Pro Max 256G版本，發售 3 個月僅掉價18.2%。

報告中提到，256GB 版iPhone 15 Pro Max保值率遙遙領先，在上市後的三個月內僅損失了18.2%的價值。iPhone 15 系列上市3 個月後，其轉售價格平均比iPhone 14系列高出5%。

從轉售角度來看，iPhone 15 系列的表現優於其他2023 年上市的手機。在上市後最初的三個月內，它的平均保值率比其他品牌高出27.1%。

256GB 版三星Galaxy S23 Plus 的保值率也很高，在上市後的三個月內損失了35.3%的價值。三星256GB 版本Galaxy S23 Plus 以35.3%的出色折舊率躋身最保值手機15 強，超過1TB 版本 iPhone 15 Pro。但整體而言相比iPhone 15 系列，三星的S23 系列仍然表現不佳。

在多個品牌中，表現最差的手機是三星Galaxy S23 FE。在2023 年上市後的三個月裡，它的價值大幅縮水了68.7%。S23 FE 系列（包括兩種型號）的價值平均損失了68.4%。