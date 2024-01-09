iPhone 15在中國愈賣愈差！　分析師曝銷量重挫30％

▲華為Mate 60系列激起中國民眾愛國情懷，吸引先前流失給蘋果的客戶。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國投資銀行Jefferies由Edison Lee帶領的分析師團隊，日前發布報告指出，iPhone 15系列在中國的銷售成績愈來愈差，今年估計繼續走低，跌幅擴大至30％。

彭博社報導，Jefferies分析師團隊引述行業調查結果，蘋果iPhone 15於2023年在中國開賣的銷售成績不同以往，呈現異常低迷的情況，近期年比銷售跌幅更擴大為30％，而蘋果失去的市場占比流失給其競爭對手。去年12月中國其他手機品牌銷售出現成長，華為更憑藉全新的Mate 60系列成長最快。

Mate 60系列去年上市造成中國市場轟動，因其搭載中國製造系統處理器，激發了中國民眾的愛國情懷，將一些原本流向蘋果的客戶搶回來。

Jefferies估計，華為2023年智慧型手機出貨量達3500萬部，若供給面放開，出貨將會增加。

反觀蘋果，去年12月在中國銷量罕見出現了兩位數的跌幅，Jefferies認為今年跌幅將擴大。中國多個線上購物入口網站上，在前一周都能看到蘋果手機的折扣更便宜，平均售價降得更低，但未能見到銷量受刺激成長。