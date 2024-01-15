蘋果中國祭iPhone 15超低優惠　每支便宜近2000元台幣

▲蘋果在中國市場祭 iPhone 15 優惠折扣。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

近期蘋果中國官網上宣布了新春限時活動，可以發現其中的價降幅度十分「有誠意」，光是最新款的iPhone 15 系列手機最高降 500 元人民幣（約新台幣2186元），此舉似乎是蘋果擔心中國市場銷量，為了提升消費者需求而祭出的折扣方案。

根據蘋果中國官網上線迎新春限時活動，1 月 18 日至 21 日，以符合條件的支付方式買蘋果指定產品，最高可以節省 800 元人民幣，約折合新台幣 3500 元。在這一系列的折扣活動中，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus 或iPhone 13最高可省 500 元， 約新台幣 2200 元。

除了手機之外，13 吋或 15 吋 M2 MacBook Air 、13 吋 M1 MacBook Air，最高可省800 元人民幣。iPad Pro、iPad Air、iPad（第十代）或iPad mini最高可省 400 元人民幣。Apple Watch SE、AirPods（第三代）、AirPods（第二代）、Apple Pencil（第二代）也都有折扣。可說是蘋果熱門產品都在折扣範圍內。

由於華為的熱銷等原因，因此在中國市場中，蘋果近期銷售狀況不如過往，且中國內部也傳出許多要禁用蘋果產品的聲音，許多分析師也表示，iPhone 15的銷售量不如過往產品。

雖然過去蘋果也會在農曆春節前祭出打折活動，但過去並未針對最新款的iPhone機型進行折扣，因此，此次的降價可能代表蘋果希望挽回中國市場漸漸疲軟的銷售狀況。