新年換新機！手機降價排行出爐　iPhone 15 Pro Max砍近五千

▲傑昇通信公佈2023年Q4降價金額4910元最高的是iPhone 15 Pro Max。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

果粉換機的時刻到了！傑昇通信統計今年第四季手機降價排行TOP 15，其中蘋果占有多達8款機型近乎霸榜，其次則為三星占3席，陸系品牌則各占1席，以及罕見進榜的Sharp AQUOS R8s Pro。

過去3個月中價差最大成降價冠軍的是iPhone 15 Pro Max（512GB）、季降幅達25%最多的機型是vivo V29e、而自上市以來降價最多的則是三星Galaxy Z Fold5（12GB/512GB），有16,398元的降價金額。

即將迎來農曆春節，業者不僅大推優惠搶紅包商機，也有不少人等領年終換新機，傑昇通信表示，隨著手機不斷更迭，或是銷售反應不如預期時，各大通路會為促銷或去庫存化，進而調整價格，而第四季適逢年末購物旺季，降價榜前五名也都是當時上市的機型，不難看出品牌業者促銷新機的力道強勁。

從單機來看，值得注意的是，第四季遇蘋果新機發表，iPhone 15 Pro系列就占有7席最多，以台灣市場而言，是因為銷量差而跌幅擴大，還是因為促銷力道大，促使銷量出現成長，還有待觀察。

▲2023傑昇通信門市第四季手機降價榜。（圖／傑昇通信）

不過，傑昇通信從近期年末送禮、企業客戶採購旗艦機需求增加發現，不僅首選蘋果iPhone，尤其是iPhone 15系列降價最多的旗艦機型iPhone 15 Pro Max（512GB），累計降價4,910元、季降幅逾一成的機型則是iPhone 15 Pro（128GB）；榜上唯一前代旗艦iPhone 14 Pro Max（1TB），總共降8,410元，累積總降幅15%，對果粉來說，銷售超過1年的舊旗艦，與新機價差越大越好入手，不過由於蘋果官網已下架該機型，市場上流通的現貨所剩無幾，價格雖達甜蜜點，也未必能買到。