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iPhone 15價高難入手？　外媒點名9款機型可入手

▲▼蘋果iPhone 15系列今日開賣,哀鳳,果粉。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone 15。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

農曆春節即將到來，不少人會趁機換新手機，各大通路也紛紛祭出優惠，其中去年9月新推出的iPhone 15系列呼聲最高，不過，也有民眾對價格仍有疑慮，或是不喜歡iOS系統，外媒也盤點9款可以替代iPhone 15的機型，供想換手機的民眾參考。

根據外媒《Androidauthority》報導，首先推薦的就是iPhone 14系列，價格當然是比iPhone 15便宜一些，且同樣可透過iOS 17更新得到同樣的軟體，即使已經上市1年多，但與iPhone 15或Android旗艦機相比也毫不遜色，是可以參考的好選擇。

其次推薦的是Samsung Galaxy 23系列，在Android手機裡算是最受歡迎的一款，無論是硬體規格、無線充電技術、螢幕、防水功能等，各方面表現都不差，也是值得考慮的選手。

另外，Google Pixel 8系列也上榜，雖然可能表現不是最出色，但在AI體驗上有許多特色功能，相機表現更可以與iPhone 15媲美，價格上又比iPhone 15更便宜，因此也可列入參考。

其他被點名的機型包括Samsung Galaxy Z Flip 5、Samsung Galaxy Z Fold 5、Sony Xperia 1V、Sony Xperia 5V，以及Google Pixel 7a和iPhone SE 2022都是很不錯的替代品選擇。

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