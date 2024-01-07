分析師看衰iPhone需求　蘋果市值蒸發1,651億美元

▲分析師看衰蘋果iPhone需求。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著對 iPhone 需求不足的擔憂日益加劇，蘋果股票本周第二次遭到評級下調，凸顯了分析師對該股的謹慎態度。美國知名投行Piper Sandler & Co.的分析師 Harsh Kumar 下調蘋果股票的評級。

他在報告中表示，由於擔心手機庫存，單位銷售的增長率已經見頂。將對蘋果股票的建議從超配降至平配，並將目標價下調15美元至205 美元。此前，他自2020 年3 月以來始終對蘋果股票持看漲觀點。

自去年初以來，蘋果一直在努力應對需求放緩的問題，並預計假期季節的銷售額將低於華爾街的預期。由於中國消費者支出緊張，以及競爭對手華為的復甦，蘋果一直在應對中國需求疲軟的問題。

Harsh Kumar 表示，由於涉及新款蘋果智慧手錶的專利糾紛和美元走強，蘋果也可能面臨不利因素影響。在下調評級之前，巴克萊銀行的分析師採取了更悲觀的行動，以 Tim Long 為首的分析師將蘋果股票評級下調至「減持」。

除了對iPhone 業務成長的擔憂外，巴克萊還警告稱，蘋果服務業務也面臨風險，在美國等國家因某些應用商店的做法而受到審查。

蘋果股價去年累計上漲48.8%，但在2024 年的前幾個交易日出現了下跌。美國當地時間週四，蘋果股價收跌1.27%，報收於每股181.91 美元，連續第四個交易日下跌。彭博社彙編的數據顯示，今年開年的3 個交易日，蘋果股價累計下跌5.52%，市值蒸發1,651 億美元的市值。