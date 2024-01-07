中國房市未見起色　2023百大房企近9成市值縮水

▲大陸房市。（圖／CFP）



文／中央社台北6日電

根據統計，2023年，中國百大上市房地產企業近9成市值縮水，僅有14家上漲。分析指出，儘管官方推出大量政策救房市，但地產股基本面弱勢格局未變，股價對利多政策的敏感度逐步降低。

中國房地產報報導，回顧2023年，房地產政策持續加碼，全年房市呈現前高、中低、後穩的走勢。但從資本市場行情表現來看，無論是大陸A股還是港股，地產類股整體震盪下滑。

根據中國房地產報統計，2023年，上市房企市值百強榜中，有近9成市值縮水，僅有14家房地產相關企業上漲。

報導指出，2023年初，市值超過人民幣1000億元（下同，約新台幣4350億元）的上市房企還有9家，到年末，已縮減為7家。

數據顯示，截至2023年末，市值超過千億元的房企分別為新鴻基地產、華潤置地、中國海外發展、長實集團、萬科A、保利發展以及恆基地產。這7家房企市值也無一例外下跌，尤其是萬科A、保利發展和華潤置地，全年市值跌幅均在30%以上。

據統計，2023年中國百大房企跌幅排名第一的就是爆雷的恆大物業，總市值從年初的222億元跌到年末只剩48億元，縮水78.61%；其次是也爆雷的碧桂園，總市值從659億元跌至198億元，縮水69.99%。

整體來看，中國地產股全年走勢「跌」字當頭。走勢較好的時間出現在2023年7月份，當月申萬房地產指數大漲14%，幾乎把此前幾個月的跌幅填平。

究其原因，當年7月，房地產政策的優化調整掀起了一波高潮，例如7月24日召開的中共中央政治局會議定調，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。隨後，中國住建部、央行、各地政府相繼推出包括「認房不認貸」、首購頭期款降低等一系列刺激房市政策。

報導指出，這些寬鬆類政策預期對地產股的投資情緒影響較大，也讓地產股在當年7月出現「短暫狂歡」。不過，由於地產業基本面弱勢的局面並未根本性改變，所以地產股的漲勢並未延續。

報導提到，2021年以來，中央及地方已經推出多輪房地產救市政策，但行業復甦態勢依舊不明顯，尤其是2023下半年以來，多輪寬鬆政策並不像以往一樣對地產股帶來立竿見影的拉升，在不少券商分析師看來，這說明地產股對政策的敏感度在逐漸降低。