東興社區首次參賽即榮獲台東環境教育獎特優

▲東興社區達魯瑪克部落榮獲台東環境教育獎特優 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

位於台東縣卑南鄉的東興社區達魯瑪克部落，是台東縣唯一純魯凱族的聚落，完整保留了小米收穫祭、鞦韆祭、傳統男子聚會等文化，同時建設再生能源基地，成為全國第一的公民發電部落，彰顯在環境永續發展領域的卓越成就，第一次參加台東縣環境教育獎角逐，豐富的環境教育佳績令評審團為之讚賞，一舉拿下社區組特優，表現亮眼。

台東縣環保局指出，東興社區深根在地族人傳承，培育部落成員投入解說、保育工作，部落耆老負責傳授文化及部落智慧，同時與產官學建立良好的夥伴關係，幫助社區營造舒適的環境教育場域，並妥善處理社區基金，管理及財務的籌措，分配至農業復興、環境教育、文化保存等，吸引眾多年輕人回流，也透過環境教育工作找回地方的認同感。

由於東興社區對環境教育的努力與貢獻，吸引影像工作者將部落的故事拍成「尋找達魯瑪克」紀錄片，並有幸至紐約電影節與柏林台灣影展參展，更成為環境教育終身學習網1小時課程，凸顯了部落在環境領域中的前瞻性與實踐力，也讓世界與全國看見東興社區與台東的永續價值。

台東縣環保局說明，東興社區在環境教育的努力下，成功打造綠色原動力，引領著當地社區邁向更加永續發展的未來，在歷經部落導入永續發展與環境教育的蛻變之下，東興社區積極申請環境教育場域，期許成為環境教育的典範。