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機車考照筆試「納危險感知影片」年中上路　道路駕訓擬列正式課程

▲▼交通部次長陳彥伯體驗機車駕訓。（圖／記者李姿慧攝）

▲機車實際道路訓練未來將納入駕訓班正式課程，民眾未考取駕照前可持學習駕照上路。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低機車事故死亡，交通部公路局除已試辦機車實際道路駕訓外，民眾考取機車駕照後可參加道路安駕訓練外，公路局也研擬駕訓班課程納實際道路訓練，研議修法推出「機車學習駕照」，民眾還沒考取駕照前，可持學習駕照上路駕訓，目標今年試辦上路；另危險感知影片最快今年中納入機車考照筆試計分。

根據交通部最新統計，去(112)年1月到10月機車事故高達34.9萬件，造成1586人死亡、34.5萬人受傷，其中死亡人數下降2.9%，公路局除自112年4月起已試辦道路駕訓，補助2千名已考取駕照民眾上路前先上實際道路訓練3小時，目前有14家駕訓班業者加入試辦行列，去年實際報名人數超過2千人。

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為持續降低機車事故和死傷人數，公路局監理組長魏武盛表示，今年也將補助2千名民眾在考取機車駕照後，上駕訓班實際道路訓練3小時，補助金額為1200元，目前有14家業者參加道路安駕試辦，今年預估將增加一倍以上駕訓班加入試辦行列，力拼全台每一縣市都有試辦駕訓班。

此外，公路局也研議並建議交通部修法，修訂道安規則推出「機車學習駕照」，要將實際道路訓練納入駕訓班課程內，有別現行得取得駕照後才可報名道路安駕訓練，未來考取駕照前，就可以在駕訓班持「機車學習駕照」在道路上訓練。

魏武盛表示，未來實際道路訓練納入駕訓班課程後，道路訓練時數研擬從3小時變成5小時，場內、場外訓練項目包括急煞、繞錐以及跟大型車會車等駕駛安全訓練，至於駕訓費用還在估算中，預計若修法順利，今年可以試辦。

▲▼機車實際道路訓練 。（圖／公路總局）

▲機車實際道路訓練未來將納駕訓班正式課程，時數從3小時變5小時。（圖／公路局）

除道路訓練未來將正式納入駕訓班課程內外，公路局長陳文瑞表示，透過駕駛訓練提升安全，待參與試辦駕訓班達一定比例後，未來也會推動機車實際道路路考。

每年約有20多萬人報考機車考照，現行報名機車考照前，民眾需先上「機車危險感知教育平台」測驗，無論是否答對都不計分，看完影片後才能報考機車考照，不過未來將納入機車考照筆試正式計分，考照題庫要變多了。

陳文瑞表示，未來將有100支危險感知影片和動畫納入機車筆試考照計分，未來筆試題庫中將有一定比例為危險感知影片，比例多少仍在研議中，還未定案，正式納入考試預計最快今年中旬可上路。

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