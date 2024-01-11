鄭文燦屬下史上最淫貪官　收2.7萬門票廠商竟說「小東西」

▲桃園市府前經發局長朱松偉涉貪，被封為史上最淫貪官。（圖／記者沈繼昌攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院副院長鄭文燦，在擔任桃園市長期間，屬下經發局長朱松偉，因大量索賄，包含威而鋼、與女友開房，全都讓廠商買單，被媒體封為「最淫貪官」，高院開庭時，傳訊行賄2.7萬席琳狄翁門票的廠商時，廠商輕描淡寫的說這些都是「小東西」，讓法官錯愕。

朱松偉為台大土木工程博士畢業，曾任健行科大行銷與流通管理系副教授、清雲科大運籌管理學研究中心主任。他後來轉進政治圈，先到高雄市政府交通局擔任主秘，再被鄭文燦延攬，擔任桃園航空城公司總經理，而後更轉進桃園市府擔任經發局長，是鄭文燦口中「不可多得的人才」。

不過朱松偉自2016年6月9日至2018年12月25日任職桃園市政府前經發局長期間，就開始大量索賄。除了現金、高價3C產品以外，還向廠商索取「原廠的威而鋼」，甚至連與女友開房間的費用，都讓廠商買單。檢方偵查終結後，依照「違背職務收賄」等多項罪名，對朱松偉提起公訴。一審重判有期徒刑13年、褫奪公權5年。全案上訴第二審，高等法院10日再度開庭審理本案。

其中遭檢方起訴，行賄朱松偉2張席琳狄翁演唱會門票、價值約2萬7千元的台鎔科技材料公司副董事長顏豐進，檢方認為他請託朱松偉放行通過汙染物排放權，朱松偉傳訊息給權責單位稱「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」，顏男公司2周內就得許可，因此顏男才會回贈2張門票。顏男一審遭判刑4月、得易科罰金，褫奪公權1年。

高等法院傳喚他出庭應訊，顏男表示，當時朱松偉收到票券後，也驚訝價格高昂，回說要付錢；但實際上朱松偉收到票券後，卻沒有付費。不過他也沒有追討，因為對他來說，這些「當作做公關」、「廣結善緣」，法官露出疑惑表情，顏男更說「對我來講真的是小東西」。全案尚未審結，法官諭知後續再開庭審理。