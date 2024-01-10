「公衛文」出庭爆「上面指示要起訴高虹安」　北檢：與事實不符

▲綽號「水母」的王郁文被控與高虹安共同涉犯貪污罪嫌，今（10日）第二度到北院開庭後首度受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安被控擔任立委時涉詐領公費助理費案，今（10日）單獨傳訊同案被告、綽號「公衛文」的王郁文，她依舊不認罪，更當庭大爆發，指稱檢察官偵訊時勸她認罪不成，竟中斷錄影錄音16分鐘，她與律師當下都不知情，檢察官還理直氣壯表明「上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴妳們這些助理」，她不禁疑惑「台灣是一個法治的國家嗎？」

王郁文開完庭受訪表示，發現「消失的16分鐘」令她真的起雞皮疙瘩、毛骨悚然，說完還抖肩幾下，她表示10年前參加過太陽花（學運）、反對過政府黑箱，「沒想到10年後，政府的黑箱會發生在我的身上」，所以當下非常震驚，但她強調「高虹安是高虹安」，她在立法院兢兢業業擔任助理過程，沒有愧對國家納稅人一絲一毫的錢，「我今天爭的是我自己的無罪，跟高虹安完全沒關係」。

北檢回應，一、本案相關被告均涉犯《貪污治罪條例》等重罪，被告於偵查中是否自白，攸關得否依該條例規定減刑，檢察官於偵查中對被告分析利弊得失，或曉諭是否認罪，係善盡客觀義務。二、本案偵辦過程中，先後經檢察長召開多次專案會議，王姓被告所謂檢察官於2023年4月12日開庭時表示「上面指示要起訴高虹安，一定要起訴助理、起訴書已經寫好了」等情，與事實不符。

今是王郁文第2度為本案出庭，日前高虹安出庭就曾質疑王郁文被檢方偵訊時，出現「斷片」16分鐘異狀，並聲請勘驗這段偵訊影音光碟，但法官認為沒錄到的東西要勘驗什麼。王郁文的辯護律師今聲請勘驗這「消失的16分鐘」前後問答狀況，以便合議庭了解檢方在這次偵訊認定王與高涉嫌共犯貪污的法律架構。

▲綽號「水母」的王郁文被控與高虹安共同涉犯貪污罪嫌，今（10日）第二度到北院開庭後首度受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

法官同樣質疑必要性，王郁文起身表示意見，指稱承辦檢察官偵查期間「一直說很能體諒我們這些小助理，也不苛責我們這些助理」，她還被檢察官認定「是真助理，不是人頭助理，有加班事實」，檢察官更對她說「『水母』（王女綽號）我相信妳人很好，我知道妳是任勞任怨，也不會在背後說人家壞話的人，所以你牽扯進來這些，你很難受，檢查官知道」。

王郁文說，她因此很相信檢察官會做出正確的判斷，但第3次偵訊時，檢察官卻一直問她要不要認罪，要不要承認公務人員《貪污治罪條例》裡面的詐欺，這個過程反覆討論3、4個小時，她的律師想解圍，檢察官不但大聲反駁，甚至說出「我們不要錄影了好不好」。

王郁文表示，她的律師馬上表明「沒關係，不用，請繼續（指錄影）」，結果檢察官說起訴書已經寫好，其他3人都認罪，「就剩妳，妳認罪，我們可以幫妳爭取緩刑」，辯護律師半無奈又半賭氣問說「這是上面的意思嗎？」檢察官理直氣壯回稱「對！上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴妳們這些助理」。

王郁文說檢察官當下這句話，「我這一輩子都不會忘記！」她沒料到台灣司法會變成這樣，「就因為高虹安，要把我們所有助理都牽扯進去」檢察官代表國家司法正義，「就是要這樣對付手無寸鐵的我們!」不用管事實的真相，「似乎我提出什麼證據，都不重要」。

法官數度打斷王郁文，告知可在辯論程序時再抒發心情，王郁文堅持站著把話說完，她強調自己「第一，我不是公務員，第二，我是真助理，我真的有加班，第三，我拿到我的薪酬跟加班費，我到底犯了什麼法？我要認什麼罪？我為什麼要認罪？」

王郁文說，檢察官當時給她1個禮拜思考是否認罪，她整整1周幾乎夜不能眠，不斷思考「台灣是一個法治的國家嗎？台灣司法有公平正義嗎？如果有，我是否可堅持無罪，是否能相信會有公正的判決，若沒有，我就認罪求一個緩刑，至少不用被關，但是我如果真的認了，代表我已經不相信台灣的司法」。

▲綽號「水母」的王郁文被控與高虹安共同涉犯貪污罪嫌，今（10日）第二度到北院開庭後首度受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

王郁文強調，她和律師當下都不知道檢察官中斷錄影，更不知何時恢復錄影，她願相信檢察官說這「消失的16分鐘」真的沒錄到，「衷心希望不是事後被剪掉」，她更指名道姓起訴檢察官，喊話「到底受到什麼壓力，還是誰，讓檢察官做出這樣的事情」。

公訴檢察官立刻反擊，指王郁文跟辯護律師以空泛、沒有根據的陰謀論捕風捉影，企圖營造檢方選擇性辦案的氛圍，檢方有權為被告爭取緩刑，目的是不希望助理承擔過重刑罰，但「王小姐沒感受檢方的善意」，此外，偵查實務常見寫好起訴書仍訊問被告補強證據，本案由2位檢察官共同偵辦，王郁文當庭所說不見得是檢察官訊問時的原文，而「消失的16分鐘」，只是借題發揮的素材，且高虹安在本案偵訊時「不只一次自認有道德上的瑕疵」。

由於獲得檢方當庭承認王郁文在本案「是真助理，有加班事實」，辯護律師完成戰略目標，同意捨棄勘驗「消失16分鐘」的光碟。法官諭知全案定於今年（2024年）3月27日起密集實體審理，預計傳喚8名證人，包含5名同案被告，以及高虹安「好朋友」李忠庭等3人。