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搖擺熱潮！　東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意賽

搖擺熱潮！東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意賽（圖／東森購物提供）

▲東森購物有員工自主號召150人到「東森廣場台北車站」大跳科目三，帶動台北車站地下街熱鬧氣氛。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

搖花手、扭腰、擺胯，再搭配節奏感十足的背景音樂，在網路傳播下，「科目三」近來成為勢不可擋的潮流文化，更漂洋過海在全球掀起「搖擺熱潮」。這股風氣近來更跨海吹進台灣，社群平台上不僅常見台灣年輕人展現科目三的神舞影片，最近各大企業舉辦尾牙，「科目三」更成了必不可少的項目。東森購物更有員工主動號召150人到「東森廣場台北車站」熱情大跳科目三，帶動台北車站地下街熱鬧氣氛。而為了讓年輕人有更好的舞台，「東森廣場台北車站」決定舉辦「科目三」舞蹈創意大賽，自即日起至2/8(四)開放報名，只要註冊成為東購會員，上傳30秒在東森廣場台北車站跳「科目三」的影片即可參加，邀請愛舞愛秀的您，快來秀出您的創意，不管是約兩個好友齊跳，還是團體廣場舞，只要一指上傳影片就有機會獲得一萬東森E幣。

搖擺熱潮！東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意賽（圖／東森購物提供）

東森購物電話行銷部150位員工日前特別前進東森廣場台北車站大跳「科目三」，引來不少路人圍觀，當洗腦的音樂生一響起，150人整齊劃一扭腰、擺臀，瞬間炒熱現場氣氛，就連路人都被感染，跟著一起手舞足蹈。

「科目三」舞蹈爆紅，根據統計，「科目三」相關短視頻播放量已達數百億次，且仍在增長。究竟這舞蹈有何魅力? 參與的員工表示，「科目三」有著簡單易學的優點，「科目三」簡單易學、輕鬆又解壓，只要跟著視頻反覆練習幾次，即可跳上一段，哪怕動作不夠到位，也能獲得跟風跳舞的快樂。

搖擺熱潮！東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意賽（圖／東森購物提供）

▲東森廣場台北車站提供年輕人活動場域，設置近 10 處大型落地鏡子牆面，提供年輕朋友練舞使用。（圖／東森購物提供）

而為了這次150人挑戰「科目三」，員工提前花了至少10天練習，但戶外受限天候影響，室內又缺乏大場地可練習，所幸這次挑在東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈活動，現場燈光明亮，音響效果佳，到處都有落地鏡子可練舞，讓活動得以順利圓滿成功。
搖擺熱潮！東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意賽（圖／東森購物提供）

▲「科目三」舞蹈爆紅，這股風氣近來更跨海吹進台灣，最近各大企業舉辦尾牙，「科目三」成了必不可少的項目，東森集團舉辦「科目三」尾牙秀甄選大賽，最高可得3萬獎金。（圖／東森購物提供）

東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意大賽，自即日起至2/8(四)開放報名，只要註冊成為東購會員，上傳30秒在東森廣場台北車站跳「科目三」的影片即可參加，2/9(五)-2/12(一)更有人氣票選環節， 70%網路投票，30%專業評審投票，冠軍第一名不僅能奪得榮譽，還將獲得一萬枚東森E幣，參與投票還可參加抽獎，有機會獲得AirPods，邀請愛舞愛秀的您，快來秀出您的創意。

搖擺熱潮！東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意賽（圖／東森購物提供）

▲▼東森集團舉辦「科目三」尾牙秀甄選大賽，員工使出渾身解數，期望在尾牙當晚上台爭奪第一名。（圖／東森購物提供）

搖擺熱潮！東森廣場台北車站舉辦「科目三」舞蹈創意賽（圖／東森購物提供）

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