血庫拉警報！東森集團捐血活動　5年累積捐1513袋熱血

▲東森集團18日在中和企業總部「東森廣場」與台北捐血中心合辦「東森捐愛，熱血常在」活動，現場來了超過百位同仁響應，一天之內捐出115袋熱血。（圖／東森集團提供）

生活中心／台北報導

每年農曆春節前最容易「鬧血荒」，根據台灣血液基金會最新公告，目前全台血液庫存亮「黃燈」都低於7天的安全庫存，新竹尤缺AB型血液，庫存量已低於4天以下。東森集團特別於18日在中和企業總部「東森廣場」與台北捐血中心合辦「東森捐愛，熱血常在」活動，現場來了超過百位同仁響應，一天之內捐出 115袋熱血。東森集團自2020響應舉辦捐血活動至今，已邁入第5年，累計募集上千人次捐血，共捐出1513袋熱血，為社會注入溫暖。



捐血運動在2024年邁入50週年！台灣血液基金會把今年「捐血月」訂於1月8日到2月8日，台北捐血中心表示，近來寒流侵襲，流感、黴漿菌疫情嚴峻，嚴重影響民眾捐血意願，尤其今年農曆春節假期長達7天，不少民眾會出國度假，捐血的人數勢必大幅減少，過年期間的血液庫存量著實令人擔憂。

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▲根據台灣血液基金會最新公告，目前全台血液庫存亮「黃燈」都低於7天的安全庫存，新竹尤缺AB型血液，庫存量已低於4天以下。（圖／翻攝自台灣血液基金會官網）

東森集團總裁王令麟表示，「別人做生意，東森做公益」，本於善盡企業社會責任，公司每年都會舉辦 2～3次捐血活動，最近看到捐血中心發布「鬧血荒」的消息，特別響應「捐血月」活動，號召員工捐出熱血，儲備足夠的醫療用血，讓假期中需要用血的病患也能安心接受治療，對於公司同仁及附近居民熱心響應，內心覺得感謝也很感動。

為救血荒，王令麟發起捐血活動公益號召後，東森人也發揮東森一貫的文化與精神，消息一出，立即有超過百位善心同仁踴躍報名，東森購物副董事長紀坤傑及總經理彭鴻珷也都響應率先捐出500C.C熱血，紀坤傑說：「很開心集團舉辦這樣的活動，身為東森的一份子，當然也要盡一份心力，做好事幫助更多的人。」而每次捐血活動，從未缺席過的總經理彭鴻珷則強調，東森長年做公益，社會各角落有需要的地方，東森就會在那裡。

▲東森購物副董事長紀坤傑說，很開心集團舉辦捐血公益活動，可以做好事幫助更多的人。（圖／東森集團提供）

▲東森購物彭鴻珷總經理響應捐血活動，捲袖捐熱血做公益。（圖／東森集團提供）

今天捐血活動現場熱鬧溫馨，東森購物更舉辦商品花車特賣會，以員工價會饋給民眾，期望帶動東森廣場購物民眾一同響應愛心捐血。