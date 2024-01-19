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東森購物「年終亂賣會」　迪士尼小家電破盤價開賣

迪士尼小家電破盤價! 東森購物「年終亂賣會」登場（圖／東森購物提供）

▲ 東森購物電視通路「年終亂賣會」將於1/20（六）晚上19:00在東森46台登場，一系列迪士尼小家電將帶來破盤優惠。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

農曆春節即將到來，最近正值企業舉辦年終尾牙，年終尾牙禮物是否準備好了？東森購物電視通路舉辦「年終亂賣會」1/20（六）晚上19:00在東森46台登場，而最受矚目的焦點莫過於迪士尼小家電的破盤價優惠，東森購物將推出多款經典及新款迪士尼小家電，滿足消費者對歡樂生活的渴望。

這次亂賣會必搶的迪士尼小家電，其中有今年最爆款的米奇米妮卡式爐，以可愛造型深受歡迎，特別適合粉領族，可為烹飪帶來樂趣；上班族最愛的Tsum Tsum隨身果汁機，則是方便攜帶，隨時隨地喝上一杯新鮮果汁。

迪士尼小家電破盤價! 東森購物「年終亂賣會」登場（圖／東森購物提供）

▲方便攜帶的Tsum Tsum隨身果汁機，隨時隨地來杯新鮮果汁。

迪士尼小家電破盤價! 東森購物「年終亂賣會」登場（圖／東森購物提供）

▲實用又療癒的維尼追劇美食鍋。

維尼追劇美食鍋不僅是料理烹飪的得力助手，使用起來還多了一份療癒感，將祭出特別優惠價。同時，打冰沙及料理肉末的酷黑米奇調理機也在此次特賣會中登場，為廚房增添便利。

專為派對設計的開Party小家電，熊抱藍芽音箱及玩具總動員氣泡水機擁有可愛外觀，同時為派對現場注入聲光情境，在家中也能感受到迪士尼樂園的熱鬧氛圍。1/20（六）晚上19:00鎖定東森46台東森購物「年終亂賣會」，全套的迪士尼小家電將以優惠價格回饋消費者。

迪士尼小家電破盤價! 東森購物「年終亂賣會」登場（圖／東森購物提供）

▲造型設計可愛的玩具總動員氣泡水機。

寒流一波波接連報到，東森購物網發現自12月耶誕節氣溫大幅下降以來，保暖類商品較11月大幅成長100%。除了電暖器最熱銷，其他如除濕機、吹風機、快煮壺、瞬熱飲水機都有不錯的業績成長。為了讓消費者暖過冬，趁著年前除舊佈新汰換老舊家電，東森購物即日起至1/23（二）舉辦年終家電展之全品項活動，消費滿額並登記，最高享萬元回饋，指定商品再加碼送Jo Malone、萬寶龍等知名香水。

此外，即日起至1/31（三）購買夏普指定商品，消費滿8888元的訂單有機會抽中Iphone 15 Pro 256G，期間加碼最高登記送10%東森幣。購買LG品牌，滿額送千元禮券，登記還可搶萬元新淨几，指定品加碼送市價5千LG微波爐。聲寶品牌活動也有滿額送，最高送上4張王品牛排劵，不僅享受優質家電，還能品味美食。

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