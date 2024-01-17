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寒假餐食不中斷　竹市「呷熊飽」餐券提高面額至100元

▲113年「呷熊飽」餐食服務EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲113年「呷熊飽」餐食服務EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

寒假將至，新竹市政府照顧弱勢學童安心成長、正常用餐，攜手超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食，讓孩子們可以幸福呷飽過寒假。而為因應物價上漲，將原先每張面額80元餐券調高為100元，讓有需要的家庭、學童能獲得溫飽。

新竹市長高虹安表示，為幫助弱勢學童與民眾，市府團隊致力推動「呷熊飽」餐食補助計畫，讓有餐食需求的民眾經評估後核發餐券，民眾可持券就近於四大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等地方兌換餐食，而寒假即將到來，為讓弱勢學童免於寒假期間餐食匱乏，市府延續「呷熊飽」的發放，持續關懷並照顧弱勢家庭的孩子。

新竹市政府社會處長黃佳婷表示，為照顧弱勢孩童，市府與300多家愛心店家合作，推動「呷熊飽」餐食補助計畫，依民眾需求核發每張面額100元的餐食券，讓民眾依地緣方便至四大超商、早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等地，兌換熟食、便當等餐食以獲得基本飲食需求，平均每年服務逾5,000人次。另外，為了讓學童方便兌換，市府也積極媒合愛心合作店家，擴增兌換據點，歡迎店家加入愛心商家行列。

社會處表示，學童於寒假期間未有學校提供營養午餐，使經濟弱勢的學童餐食不穩定，有些善心人士捐贈的物資，也可能因為弱勢家庭內沒有烹煮設備受限，因此餐券的兌換可確保學童用於兌換餐食，除了能使學童溫飽並維持身體健康外，也教育學童懂得現在接受幫助，未來長大後能回饋社會。

受惠「呷熊飽」餐券的14歲國中生凡凡表示，從小爸媽都不在身邊，靠阿嬤打零工扶養長大。寒假沒有學校的營養午餐，阿嬤又需外出工作沒辦法幫他準備午餐，也沒有多餘的錢讓他去購買，幸好社會處社工協助申請餐券，讓他可以到便利商店、合作的便當店及麵包店兌換熱食，還好有「呷熊飽」餐券，讓他在寒假期間有午餐可吃，不用擔心挨餓，讓阿嬤安心工作！

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工員協助評估並媒合相關資源，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。此外也歡迎商家加入，一起與市府成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

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