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竹市香山親子館定點臨托服務上路　一區一臨托達標

▲新竹市政府於香山親子館增設臨托空間。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府於香山親子館增設臨托空間。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

香山區爸媽盼望已久的定點臨托服務來了！新竹市長高虹安致力打造友善婚育生養環境，為滿足各區家長托育需求，新竹市政府於香山親子館增設臨托空間，今(29)日起提供臨時托育照顧服務。高虹安今日出席啟用儀式，將代表香山區定點臨托的小松鼠標誌貼上竹市地圖，象徵今年正式達成全市一區一臨托目標，逐步打造市府關心、長輩暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的「五心幸福城市」。

「一區一臨托正式達標！」高虹安表示，每位家長在養育孩子過程中，時常面臨工作、家庭、育兒等蠟燭多頭燒的狀況，而香山區家長們長期盼望當地能有定點臨托據點，因此市府積極辦理規劃，實現一區一定點臨托服務，於今日正式啟用香山區定點臨托據點，服務時間為每週二到週日上午9時30分到下午5時30分，歡迎有需求的家長就近預約使用，把小寶貝交給市府照顧，讓市府做爸媽的神隊友！

高虹安也向市民宣布一項好消息，她說，市府持續推動「0-6歲市府養」政策，自明年1月1日（含當日）以後出生的新生兒，只要其父母一方連續設籍新竹市滿1年，即可至辦理出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所請領生育津貼，「每胎生育補助提高至3萬元」，市府透過完善托育福利及推動多元政策，多管齊下鼓勵市民生育，減緩少子女化現象，創造幸福友善的宜居城市。

今日拔得頭籌申請到臨托的楊小姐表示，自己有3個孩子要照顧，若是剛好遇到親友長輩忙碌，臨時根本找不到人可以協助照顧孩子，更別說抽時間做自己有興趣的事。感謝市府聽見在地家長心聲，現在香山區也有了定點臨托服務，讓自己偶爾也可以喘口氣，看場電影或是與先生安排一場久違的小約會，愛自己也更有力量給孩子滿滿的愛。

社會處長黃佳婷表示，考量香山區親子館已是香山區地標之一，且館內空間寬敞、停車方便，因此選擇於此開辦定點臨時托育服務，臨托時間為每週二至週日上午9時30分至下午5時30分，每次至少2小時，每小時收費200元，每時段最多收托4名兒童。歡迎有臨時托育需求的家長，在托育日前3個工作日，電洽社團法人台灣大心社會福利協會(03-5301268)預約。

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