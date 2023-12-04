竹市國際身障者日系列活動登場 多元參與、幸福共融

▲新竹市長高虹安與演出團體合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年12月3日是「國際身心障礙者日」，新竹市以「多元參與、幸福共融」為主題，舉辦一系列竹市112年國際身心障礙者日活動，新竹市長高虹安出席活動宣傳記者會表示，此次活動推出包含植栽創作課程、藝術作品聯展、CRPD達人講堂及共融才藝舞台秀等，盼藉此讓各界一起關注身心障礙者平權的重要性。市府將持續積極落實「身障六大平權」政策，促進身心障礙者的共融生活。



高虹安表示，新竹市約有1萬8,115人領有身心障礙證明，無障礙是城市進步的象徵，市府團隊推動「新竹有愛、身心無礙，六大平權」，從醫療平權、教育平權、交通平權、資訊平權、運動平權、文化平權，六大面向強化身心障礙者權益，包含強化如體育場館等公共場館的無障礙設施、補助竹市廟宇、宗教場所施作無障礙設施、提供復康巴士免費申請接送、擴大愛心卡使用範圍等，從各面向落實身心障礙者宜居好行的環境，另外新竹市身心障礙福利服務大樓是市民很好的去處，市府也編列相關經費整修4樓到7樓，希望明年能動工，後年就以全新面貌來服務更多身心障礙者，市府是身障者最強的後盾也是最好的朋友。



社會處長黃佳婷表示，市府提供身心障礙者多元服務，包括預防式身心障礙者走失手鍊、聽打及手語翻譯、敬老卡和愛心卡功能擴充，現在搭公車、計程車、台鐵、國道客運、農會採購日用品、國民運動中心都可以使用；同時也持續辦理身心障礙者無障礙微旅行，鼓勵身心障礙者及家人，一起出門旅遊放鬆身心，增加社會參與，真正力行推動身心障礙者的社會融合。



社會處表示，「多元參與、幸福共融」新竹市112年國際身障者日系列活動，已在上週末熱鬧揭開序幕，邀請「Love Tree樂趣植栽室」辦理共融式植栽創作體驗，帶領身心障礙朋友及親子DIY聖誕盆栽，並邀請新竹市各身心障礙機構、團體共同策展，自12月1日到12月10日在竹市身心障礙福利服務大樓（竹蓮街6號）展出皮雕、陶藝、畫作、花藝以及彩繪等多元作品，歡迎市民朋友到場給予鼓勵。



社會處指出，另外12月2日在婦女館好讀空間舉辦「CRPD達人講堂」，邀請台灣師範大學第12任退休校長郭義雄博士與夫人同時也是仁愛基金會附設晨曦發展中心家長會會長王富美、台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁共同主講，分享他們從照顧身心障礙子女，到倡議身心障礙者平權，實踐《身心障礙者權利公約》(CRPD)的心路歷程。最後在12月9日於新竹市演藝廳一樓國際會議廳有壓軸的共融多元才藝秀，邀請身心障礙團體、學校、社區發展協會同台閃亮演出，節目有舞蹈、打擊樂、鋼琴演奏等，期待市民一同來觀賞。



社會處表示，讓新竹市成為「多元參與、幸福共融」的城市需要所有人共同參與，今年新竹市國際身心障礙者日總共規劃4大主軸活動，邀請市民朋友和各界參與、共融同樂。系列活動相關內容，請至社會處臉書粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/societyhsinchu