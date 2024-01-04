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竹市孕媽咪新年賀禮　好孕專車再升級

▲好孕專車再升級EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲好孕專車再升級EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為竹市孕媽咪們帶來新年祝福賀禮！新竹市長高虹安表示，竹市好孕專車服務再升級，已自今年1月1日起放寬搭乘限制，搭乘範圍從新竹縣市產檢醫療院所放寬至新竹縣市所有醫療院所，並延長使用期限至預產期後3個月，歡迎設籍並實際居住竹市的孕婦，以及與新竹市民完成結婚登記並實際入境居留、定居或停留的新住民孕婦們多加利用。

高虹安表示，好孕專車是鼓勵生育並友善婦女的措施，去年4月1日起取消所得稅率需20%以下始可搭乘地限制，造福竹市孕媽咪們，去年共計有577名孕婦受益，整體服務量較前年同期增加87.36%。而孕婦們希望能再放寬搭乘限制與搭乘時間的願望市府都聽到了，市府團隊經過評估後，於今年放寬搭乘地點的限制與搭乘時間，讓服務使用更多元便利。

社會處長黃佳婷表示，為打造「老幼共好」的幸福城市，在育兒福利政策方面，市府從婦女懷孕開始即規劃有好孕專車，讓孕婦免煩惱產檢交通問題，「好孕專車」服務除提供6,000元乘車券外，內容包含10小時免費定點臨托使用券及在地友善育兒店家禮物兌換券。新制上路後，乘車券的面額由原來的100元及200元2種，增加了150元的面額，並依據不同面額設計不同的顏色，讓孕婦更方便辨識。

社會處表示，去年已領券的孕婦們也別擔心，原持有的使用券仍可於有效期限內使用；另外目前有301位持有112年乘車券、預產期在113年1月1日以後的孕婦，亦符合113年新制放寬之對象，市府將於近期發文通知說明新制規定，有需要延長使用至產後3個月的孕婦，均可持舊券及身分證明文件至原領券的區公所或社會處婦女兒童少年福利科更新使用期限。

社會處提醒，搭乘好孕專車時如需使用兒童安全座椅，請使用台灣大車隊的「55688」APP，點選「多元計程車」進入「寶寶多元」選項預約。好孕專車相關事項可至社會處網頁查詢，或電洽03-5352102社會處婦女兒童少年福利科。

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