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全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

▲竹市112年度免費健檢共有8,192位長輩參與。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市112年度免費健檢共有8,192位長輩參與。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

112年度新竹市重陽節系列老人免費健康檢查服務已於10月31日順利結束，新竹市政府今年攜手新竹台大分院新竹醫院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、國軍桃園總醫院新竹分院等11家醫療院所為長輩健檢，自9月11日至10月31日，共計8,192位長輩完成健檢，相較去年增加41位，守護長輩健康。

新竹市長高虹安指出，竹市65歲以上長輩共66671人，占全市人口15% ，市府重視長輩照顧，積極推動各項老⼈福利工作，包含每月發放安老津貼3千元、每年重陽禮金2千元、擴大敬老卡使用項目、免費假牙補助，以及提供長青學苑課程、免費健檢等，市府將持續落實老幼共好的社福政策，推展各項照顧長輩的福利措施，打造幸福友善的居住環境，讓長輩生活健康又安心。

社會處長黃佳婷說明，今年老人免費健康檢查投入近803萬元經費，對象為設籍新竹市的65歲以上長輩，健檢項目有醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH(EIA/LIA)、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍等。

黃佳婷也感謝合作醫療院所，有新竹台大分院新竹醫院 、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、國軍桃園總醫院新竹分院、南門綜合醫院、新生醫院、和平醫院、安慎診所及億安診所，另外今年度新加入陳建銘婦產科診所及陳志成耳鼻喉科診所，共11家醫療院所投入守護長輩健康的行列，一同提升長輩健康檢查的便利性及多元性。

婦產科診所及竹市診所協會理事長的醫師陳建銘表示，今年首次加入老人免費健檢的行列，長輩反饋對於診所的服務感到方便，不僅減少過往為了健康檢查的車程往返，也很滿意回診聆聽檢驗報告和衛教說明的品質，診所的醫護人員也與長輩們約定明年再見面。陳醫師感謝社會處邀請加入，明年也願意再加入老人免費健檢活動的行列。

「今年只要出門轉個彎就可以做完健康檢查！」居住在健檢診所附近的劉爺爺表示，之前到大醫院做健康檢查都要等車和排隊，花費大量的時間，但今年住家附近的診所加入此次健檢行列，非常方便，也希望市府未來持續和診所配合健康檢查活動。

社會處表示，市府每年重陽節前夕都會辦理老人免費健康檢查，同時也持續增加每年健康檢查名額，建議大家多鼓勵家中長輩參加，了解長輩的身體健康變化。民眾若有老人免費健康檢查相關諮詢需求，歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

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