藍委控高端通過EUA立改合約　食藥署：審查沒問題「一切照程序走」

▲食藥署署長吳秀梅。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

高端COVID-19疫苗合約昨天公開，但國民黨立委賴士葆質疑為何通過EUA當天就重新簽訂更嚴格的合約。食藥署長吳秀梅今天說，審查結果不會主動告知廠商，疾管署也有與會。

2024總統選戰落幕，但高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購合約爭議持續，高端公司昨天舉行董事會，同意授權公布，衛生福利部疾病管制署下午公開多達58頁的合約文件。

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賴士葆在臉書貼文質疑，2021年7月19日通過緊急使用授權（EUA）當天就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。

對此，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天出席活動後接受媒體聯訪回應指出，保密條款所有合約都有，甲乙兩方也就是買方與賣方之間合意制，「大家說好的」。

吳秀梅強調，台灣買了這麼多疫苗都是如此，且專家會議是在7月18日召開，會後不會主動通知廠商結論，但廠商可來詢問通過與否，隔天發布新聞稿除說明開會時間，包括整個疫苗審核情形都有寫，一切都按照行政程序走。

此外，吳秀梅解釋，疾管署最清楚整個傳染病疫情是否符合緊急公共衛生事件，食藥署則是針對產品進行審查，因專家會議是衛福部內部會議，疾管署也派人出席，主要說明是否屬於藥事法第48條之2所謂的「因應緊急公共衛生情事之需要」，符合才會進行後續審查。

食藥署在2021年7月19日發布的新聞稿指出，於2021年7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端疫苗專案製造申請案。經過1天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據，已證明不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，達成食藥署公告的「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮。