抖音瘋傳「作票」造假影片　綠委籲加強管理：無法改善就修法禁止

▲抖音瘋傳作票造假影片。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選落幕，但風波尚未結束，由網紅愛莉莎莎帶頭，TikTok平台跟民眾黨支持者社群瘋傳指涉「中選會作票」影片，儘管中選會跟事實查核中心已經澄清，相關質疑仍在抖音平台延燒。民進黨立委王定宇今（17日）點出抖音平台三大問題，包含資安、假訊息及傳播方式。王強調，就連最尊重言論自由的美國許多州也嚴令禁止抖音，台灣的狀況更嚴重、政府部門應加強管理，若相關狀況無法改善，甚至應該考慮修法禁止。

對於抖音亂象，王定宇表示，抖音跟TikTok有三大問題，第一、資訊後台以及資金擁有者來自中共、有資安外洩疑慮；第二、短影音更成為謠言、錯誤訊息散播的溫床，甚至有組織、系統地散播，對於自由開放的民主社會產生分裂、紛擾跟社會成本；第三、這種掐頭去尾式的傳播方式，對於認知真實全貌都是傷害，在年輕人中傳播也常常導致一些社會問題。

王定宇直言，在全球自由民主國家，縱使在最尊重言論自由的美國，許多州也嚴令禁止抖音跟TikTok，也曾經要求背後資金跟擁有者透明化，台灣是面對資訊作戰跟認知作戰的重災區，抖音這三大問題在台灣更是非常嚴重，一直有各界要呼籲對於抖音跟TikTok管理必須強化，這個現象不分黨派，支持對於抖音跟TikTok強化管理。

王定宇指出，若無法改善也要透過種種行政作為跟法令，該修法也要修法，應該予以禁止，若抖音跟TikTok無法對後台資安疑慮跟黑箱明確釐清，對於假錯訊息跟謠言有組織散播無法改善，對於去頭去尾影響青少年認知、甚至發起運動造成人命損傷都無法改善的話，政府應該要強化管理甚至禁止，否則付出代價的不僅僅是特定政黨而是整個世代，這不是小事情是需要嚴正處理的大事。

民進黨立委許智傑也表示，全世界包括美國、英國等民主國家都有部分限制抖音，台灣面對中共諸多透過抖音的資訊戰，需要更多示警，減少民眾受騙上當，也希望政府參考其他民主國家的抖音政策，才能更有效防範資訊戰。