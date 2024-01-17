籲在野集中力量　趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨

▲中廣董事長趙少康。（圖／攝影中心攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院正副院長選舉2月1日登場，對於在野是否合作？趙少康17日喊話，在野黨必須集中力量因應新的挑戰，立法院長選舉就是第一步，期待國民黨和民眾黨都放下大選、民調過程中的小恩小怨，選後已經是新的局面，應該有新的心態，從政者更不應該拿過去來否定未來，否則就不能跨大步、往前走。

趙少康今日在臉書發文表示，結束50天意外的副總統選舉，今天他重回熱愛的廣播主持工作，上午的「趙少康時間」，剛開麥難免有點生疏，但可以重拾主持棒，知道有聽眾願意聽他講話、互動，還是件很愉快的事。

趙少康指出，既然民進黨繼續執政已成事實，未來怎麼監督制衡，就是最重要的工作。他說，很多國民黨支持者還沉浸在選舉的情緒中，拒絕民眾黨的左右逢源、就地喊價，但放眼新的國會席次，在野如果合作就有62席，對民進黨各種倒行逆施，可以形成強大的制衡力量。不過，若力量分散，就算國民黨有52、54席，仍然不過半，法案、人事案、預算案都無法主導，結果跟只有5席其實沒兩樣。

趙少康表示，民眾黨主席柯文哲也曾喊過聯合政府，而他更是從選前就主張必須在野聯合， 藍白聯合才能制衡民進黨 ，絕對不是選舉語言，而是務實的思考，未來包括法案、政策、委員會召委等各議題，都是可以合作的方向。

趙少康強調，歷經這場選戰，如今累積並建立藍白之間的互信是當務之急，才能做為未來合作的基礎，也許立法院長選舉就是第一步。在野黨必須集中力量因應新的挑戰，期待國民黨和民眾黨都放下大選、民調過程中的小恩小怨，選後已經是新的局面，應該有新的心態，從政者更不應該拿過去來否定未來，否則就不能跨大步、往前走。