「不過半跟五席一樣」　趙少康要國民黨多讓民眾黨

▲趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院正副院長選舉2月1日登場，傳國民黨鎖定「韓昌配」，民眾黨主席柯文哲今（17日）表示，這畫面很難想像。對此，中廣前董事長趙少康說，誰配誰他沒有那麼關心，他只關心將來在野必須合作，國民黨有人說柯文哲變來變去，沒有誠意跟善意，「對啦！但以前的事忘掉吧」，大家要看大方向，不要計較小恩小怨；大黨多讓小黨一點，否則不過半，跟五席一樣。趙強調，「我不懂，這麼簡單的道理，想不通嗎？」

立法院迎來立委三黨不過半局面，作為關鍵少數的民眾黨，成為藍綠極力拉攏對象。面對立法院長、副院長選舉，傳出國民黨鎖定黨籍不分區立委當選人韓國瑜與民眾黨不分區立委當選人黃國昌搭配，柯文哲17日說，「韓昌配」的畫面很難想像。

對此，趙少康回應，誰配誰他沒有那麼關心，他只關心將來在野必須合作。他知道國民黨內部聲音很多，很多人說自己幹，不要裡民眾黨，但選前喊聯合政府，「聯合政府是自己幹嗎？」德國綠黨很小，但副總理跟外交部長都是綠黨，既然要聯合，就要有誠意跟善意。

「（國民黨內部某些人）說柯文哲變來變去，沒有誠意跟善意，對啦！但以前的事忘掉吧。」趙少康說， 今後立法院怎麼辦？藍白合作加起來62席，是很大力量，可以牽制民進黨不良施政，但分散就達不到過半目的，大家要看大方向，不要計較小恩小怨、小枝小節，「我不懂，這麼簡單的道理，想不通嗎？」

趙少康表示，立法院正副院長合作只是開始，國民黨跟民眾黨互信要慢慢建立，從現在開始看以後，忘掉過去，展望未來，從立法院正副院長開始，建立合作模式，讓大家以後相信彼此可以合作的。

趙少康強調，大黨多讓小黨一點，不讓，大黨也是虛的，不過半，跟五席一樣，過半多一席跟過半少一席，天壤之別。以後很多法案必須合作，合作就要展現善意，所以互信非常重要，現在開始慢慢建立互信、慢慢學習互信。