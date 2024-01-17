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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷勝選立委隨即加入湧言會　陳其邁稱早知情！提醒她一件事

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨立委趙天麟此次因風波退選，交棒給議員黃捷，而黃捷選前70天臨危授命仍成功當選、守住立委席位，湧言會召集人王定宇、趙天麟16日分別在臉書貼出她與湧言會的合照，提及「歡迎黃捷加入這個大家庭」。對此，高雄市長陳其邁表示早知情，也提醒、拜託她到立院後，要繼續替高雄顧建設、顧預算。

▲▼黃捷加入民進黨湧言會運作。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲黃捷加入民進黨湧言會運作。（圖／翻攝王定宇臉書）

黃捷去年8月申請加入民進黨，她過去與前高雄市長韓國瑜針鋒相對過程中，獲得媒體高聲量，也曾遭到提案罷免，最終在新潮流民進黨立委許智傑全力相挺下撐過，並經屬於英系的高雄市長陳其邁推薦入黨。最後在去年，臨危授命接棒湧言會派系立委趙天麟參選，與民進黨內各派系都維持良好關係，不過現在則正式加入湧言會運作。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷加入湧言會，陳其邁早知情。（圖／記者吳世龍攝）

對於黃捷加入湧言會，陳其邁今天表示，她要加入前就知道，要特別感謝趙天麟委員給她最大的一個協助，包括組織甚至是整個辦公室的同仁，全部都投入來幫助黃捷能夠贏得勝選。

陳其邁說，黃捷馬上就要到國會，以她過去在議會的表現，對於高雄各項的重大建設都非常的熟悉，所以他也提醒，在高雄的一些議題上，要記得市民的期待。

另外，陳其邁也透露，有拜託黃捷在立法院裡面能夠幫高雄顧預算、顧建設，針對高雄建設的重大事項，已經跟她開過會。除了高雄的建設之外，陳其邁也相信黃捷在人權進步議題，會繼續的努力，對她很放心。

陳其邁最後說，要相信我們的年輕人，相信我們的新世代，黃捷是國會最年輕的立委，相信到立法院一定能夠成為改革重要的力量。

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