大陸人口連續2年負增長！　比上一年減少208萬

▲大陸人口連續2年負增長。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸人口危機嚴重！據大陸國家統計局17日公布數據，2023年末大陸人口14億967萬人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39%；死亡人口1110萬人，人口死亡率為7.87%；人口自然增長率為-1.48%。

1月17日，大陸國務院新聞辦舉行新聞發佈會，介紹2023年國民經濟運行情況。

從性別構成看，男性人口72032萬人，女性人口68935萬人，總人口性別比為104.49（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口86481萬人，占全國人口的比重為61.3%；60歲及以上人口29697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21676萬人，占全國人口的15.4%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口93267萬人，比上年末增加1196萬人；鄉村常住人口47700萬人，減少1404萬人；城鎮人口占全國人口的比重（城鎮化率）為66.16%，比上年末提高0.94個百分點。

2022年的數據顯示，2022年大陸人口14億1175萬人，比2021年減少85萬人。全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77%；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37%，死亡率創1975年後最高。人口自然增長率為負0.60%，是自1961年以來，大陸首次出現人口負增長。