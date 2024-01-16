　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚宴地板突然崩裂　新人與賓客一同「摔下4公尺地洞」40人送醫

新人腳下地板突然崩裂　與40賓客一同「摔下4公尺地洞」重傷送醫。（圖／翻攝自X）

▲婚禮地板突然塌陷，導致40人受傷。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

義大利一對新人近來在當地一座15世紀修道院舉行婚禮，與賓客正在開心慶祝時，修道院地板突然塌陷，導致新人與約64名賓客從近4公尺高處掉落，最後得在急診室中度過新婚之夜，40人受傷。

26歲男子保羅(Paolo Mugnaini)與妻子瓦萊莉亞(Valeria Ybarra)，13日晚間8時在皮斯托亞(Pistoia)當地15世紀修道院Convento di Giaccherino舉行婚宴時，當時約有60多名賓客與他們一起狂歡，沒想到眾人開心跳舞時地板突然塌陷，導致多人受傷。

賓客表示，地板突然塌陷時感覺好像發生地震，地板塌陷後冒出陣陣濃煙，到處可以聽到人們痛苦的慘叫聲，宛如身處在世界末日的場景中。新郎的父親表示，「我沒有看到地板塌陷的那刻，只看到一個大洞，當下立即很恐慌，到處尋找新人」。

新郎保羅表示，當時自己正在跳舞，注意到時大家已經墜入洞中，「四周只有瓦礫和灰，什麼都看不到，我身旁的一名朋友還暈倒了，他流了很多血」，當下身旁找不到妻子，讓他很擔心對方被埋在瓦礫下，幸好2人最後急診室相見，度過了難忘的新婚之夜。

警方表示，事件造成約40人受傷，其中6人重傷、12人中度傷勢，傷者中包含一名孕婦，所幸送醫後情況穩定，目前仍不清楚地板突然塌陷的發生原因，案件正在調查中。

ET快訊
尾牙戰袍太猛！　「帶子一拉就開」上下都露
RAV4新對手！台灣「韓系新休旅」價格車型曝光
阿本認愛後「首公開男友正面照」！情侶裝甜炸
普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍機密外流
路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲
「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆
民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲女大生校內被恐怖男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

車子莫名自動上鎖　爸媽發現3個月兒受困「30度高溫車」驚險破窗

「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因

視訊會議發現「中3千多萬大獎」　男努力控制表情：忍得好辛苦

4歲男童坐機車前面「被風箏線割喉」　脖子大量爆血當場死亡

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

日本地震415人仍困災區　路透：美軍將派直升機救援

路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲了

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

日本地震415人仍困災區　路透：美軍將派直升機救援

路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲了

金正恩不承認黃海「北方界線」　南韓國防部：誓死保衛領海

婚宴地板突然崩裂　新人與賓客一同「摔下4公尺地洞」40人送醫

波音飛機又出事！芝加哥滑行突「撞機」　FAA：調查製造缺陷

分居2年仍有肉體關係！美前軍人不想生2胎　竟勒斃孕妻

普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍外流機密文件：北約明年遇襲

19歲女大生校內被恐怖男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

侯佩岑媽媽林月雲2度奪人夫！偷吃閨蜜老公　「經典10字」成小三名言

太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

台股重挫200點跌破17400　台積電跌6元收580

太魯閣號撞工程車釀49死案　交通部三高官遭懲戒

盼新院長回應民意期待　洪孟楷建議：首要推總統進立法院國情咨文

曾被蘇貞昌當眾電爆！高榮院長林曜祥卸任心情輕鬆　2字道心得

下周寒流機率高　台北剩7度！專家示警：是頗具規模的強烈冷空氣

國際熱門新聞

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

又有台人赴日滑雪喪命　41歲男頭部重創亡

菲總統罕見祝賀賴清德　當選台灣總統

前所未見！菲國總統賀賴清德當選台灣總統

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

印度250隻狗被猴群「狠甩墜崖」慘死

德軍文件外流！普丁「第3次世界大戰」陰謀曝

2024美國小姐超狂　F-16飛官兼哈佛學霸

俄貪腐市長赴烏參戰　拿命換赦免

諾魯二度斷交台灣！　世界第3小國人口僅1.1萬人

貧富不均　10年內恐出現首位兆級美元富豪

金正恩籲修憲：定義「南韓是第一敵對國家」

諾魯曾經全球最有錢　卻窮到瀕臨破產

韓女遭前男友持生魚片刀砍死　6歲女兒目睹

更多熱門

相關新聞

張震與倪妮時髦加持GUCCI旅行包

張震與倪妮時髦加持GUCCI旅行包

新的一年中帶上全新時髦裝備展開旅程，Gucci 極具代表性的Valigeria 系列透過新任創意總監Sabato De Sarno的視角揭開華麗篇章，當中Gucci Savoy箱包系列以大膽搶眼的螢光色新元素強勢登場，為義大利工藝美學注入新活力，《ET FASHION》特別搶先開箱旅行全新單品，解析背後的設計亮點。

義式電動跨界毒蠍預告登場

義式電動跨界毒蠍預告登場

姊夫變丈夫　21歲女：我們情投意合

姊夫變丈夫　21歲女：我們情投意合

翻開信箱變鳥巢　她貼公告護6蛋

翻開信箱變鳥巢　她貼公告護6蛋

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

關鍵字：

婚禮義大利新人Paolo MugnainiValeria Ybarra

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面