爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

▲新生兒普發現金6000元，領取期限只到1月31日，提醒符合資格的爸媽儘速申請。（圖／資料照）

圖、文／CTWANT

家中有新生兒的快看！政府為了讓民眾共享經濟成果，去年3月開放全民普發現金6000元，據財政部統計，截至領取期限結束，共有超過2348萬人、約99.7％民眾請領，多數人都有拿到錢。不過，財政部也提醒，「新生兒」的普發現金領取期限只到1月31日，還剩下15天就要錯過了，請符合資格的爸媽把握時間。

財政部表示，凡是在112年10月1日至12月31日期間出生的新生兒，且是在國內出生、領有出生證明的國民，只要生母或生父符合領取資格，就能至郵局臨櫃領取現金6000元，領取期限為113年1月31日；另截至去年11月底，符合資格的新生兒僅1萬多人領取，請領率不到5成，呼籲新手爸媽儘速辦理。

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如何請領新生兒普發現金6000元？

●領取資格：

※112/10/1-112/12/31國內出生

※領有出生證明之國民

※生母或生父符合普發現金領取資格

●攜帶文件：

※出生證明（不必先辦理出生登記）

※符合資格生母或生父具照片之身分證明文件

※代領人具照片之身分證明文件（生母或生父委託他人代領）

對此，財政部提醒，配合醫療院所新生兒通報時程，建議父母於孩子出生10日後再前往郵局臨櫃領取，若有相關問題，可撥打1988客服專線洽詢。

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