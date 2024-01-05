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女子稱70歲爺爺老來得子！奶奶近40歲還雙眼失明　網：不單純

▲70歲男老來得子，妻竟僅38歲還雙眼失明。（圖／翻攝自微博）

▲女子稱，自己70歲的爺爺老來得子，全家都很高興。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州一名女子3日發文表示，自己70多歲的爺爺老來得子，近40歲的奶奶眼睛還看不見，孩子出生十幾日，一家人都感到十分激動開心。她也表示，爺爺還有一個18歲的兒子，引起網友多方揣測。

據《大灣區視頻》報導，1月3日，貴州一女子發影片稱，我們一家人聽到這個消息都挺激動開心的，馬上去探望。影片中，奶奶坐在椅子上幫孩子整理衣服，家中簡單的家具擺設，環境稱不上是富裕。據悉，該名爺爺的子女年紀也近50歲了，奶奶為爺爺後娶的。

▲70歲男老來得子，妻竟僅38歲還雙眼失明。（圖／翻攝自微博）

▲▼有網友表示，「還以為是來繼承皇位的，沒想到還是這種家境，還全家都很高興，難以理解。」（圖／翻攝自微博）

▲70歲男老來得子，妻竟僅38歲還雙眼失明。（圖／翻攝自微博）

相關影片在網上引起熱議，有多名網友指出，該失明的奶奶年紀為38歲，「38歲的失明女人給七十多歲的老頭生孩子，就沒覺得有點奇怪嗎」、「這老頭還有個18歲的兒子，這位女士是自願的嗎」、「38歲當奶奶，就不覺得離譜嗎」、「這奶奶不會是被拐賣的吧？太離譜了」、「真的不用去查這位產婦是怎麼到這個家的嗎，怎麼看都不單純」。

雖仍有網友祝福孩子能健康長大，不過多數人認為，這樣的家庭環境下，又生了一個孩子，孩子的父親年事已高，母親又雙眼失明，這個新生兒的未來重擔可能會讓18歲的兒子來承擔。家中未來的經濟狀況也令不少網友擔憂，「出生就是地獄開局，真的有替孩子考慮過嗎？」

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