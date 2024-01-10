快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

▲2023年人口轉為正成長，但新生兒13.5萬人再創新低。（示意圖／CFP）

文／中央社

內政部今天公布2023年人口統計數據，人口數2342萬442人，較2022年增15萬5802人，終止2020年來的人口負成長；全年新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，再創統計以來新低。

內政部今天公布2023年12月戶口統計資料，全年人口數為2342萬442人，與2022年比增加15萬5802人，平均每天增加426.85人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出生數部分，近5年新生兒人數逐年降低，分別為2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人，2022年13萬8986人。

2023年全年新生兒數13萬5571人，折合年粗出生率為千分之5.82，相較於2022年新生兒數13萬8986人、年粗出生率為千分之5.96，再減少3415人，這也再創內政部統計以來，新生兒人數史上新低。

2023年全年死亡數為20萬5368人，折合年粗死亡率為千分之7.90，相較於2022年全年死亡數20萬7230人，減少1862人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，2023年12月遷入人口數為6萬8898人，較2023年11月減少3111人；遷出人口數為5萬9340人，較2023年11月減少4826人，2023年12月淨遷入人口數為9558人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣2023年人口自然增加為負6萬9797人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2023年為22萬5599人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加15萬5802人。

另外，結婚對數部分，2023年結婚對數為12萬5192對，折合年粗結婚率為千分之6.54，較2022年的12萬4997對增加195對，是2020年以來的新高；2023年離婚對數為5萬3085對，折合年粗離婚率為千分之2.18。