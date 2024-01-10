台灣新生兒史上最低！　年輕人怒吼「現在敢生，需要很大的勇氣」

▲2023年人口成長轉正，新生兒數卻創歷史新低。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

內政部今（10）日公布2023年人口統計數據，人口轉為正成長，但新生兒13.5萬人創下歷史新低。對此，許多網友發起討論，認為低薪、高房價太衝擊，「現在敢生小孩的人，都需要很大的勇氣」。

內政部今天公布2023年人口統計數據，全年人口數2342萬442人，較2022年增15萬5802人，終止2020年來的人口負成長；全年新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，再創統計以來新低紀錄。

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對於台灣2023年新生兒創史上新低，就有網友在PTT上發文討論，直言「台灣股市上萬七，經濟這麼好，但是2023年新生兒只有13.5萬人，連續八年越生越少，每年都創新低，怎麼解釋？」貼文曝光後掀起網友熱烈討論，「二十年來經濟最好，房價最高，出生最低」、「超高齡化社會來臨」、「我都想把我生的塞回去了，現在社會太黑暗了」、「經濟20年最好但都不生小孩是在打誰的臉」、「如果全職媽媽有薪資一定很多人願意生！而且這是一個沒有職前教育的神聖職業」。

▲年輕人感嘆低薪、高房價等因素，導致不敢生。（圖／pixabay）

更多許多網友感嘆低薪、高房價的大環境，是讓人不想生育的主因「孩子沒有不見只是變成房子的形狀了」、「台灣低薪過勞高房價高物價，交通治安敗壞，政治貪污腐敗」、「現在敢生小孩的人，都需要很大的勇氣」、「不意外，我家所有年輕人都說不婚不生」。

根據《中央社》報導，婦產科醫師黃建霈認為，即使職場、托育環境改善，但以結果論而言，台灣不婚不育比例持續增加，推測可能與低薪高房價沒有被解決有關，建議台灣推出減稅等更有感的方案。

黃建霈坦言，過去龍年出生率會增加10％，但他預估今年不會攀升，甚至可能下降；少子女化不只是台灣獨有問題，歐美等先進國家平均補助每名新生兒300至400萬元，「我們只有1／10」，相信台灣提出每生1個孩子所得稅就降1級，或房貸利率減5%，生3個房貸就趨近於0，一定有助催生。