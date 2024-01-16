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OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」！報警看監視器讓她嚇壞

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲OL的鞋子3度被陌生男子拿去自慰、射精，報警調閱監視器以後瞬間嚇壞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名OL平時與男友、朋友在外租屋居住，沒想到鞋子連續3次遭到陌生男子拿來自慰、射精，嚇得她與男友拿著影片報案。沒想到事後經過調查，OL發現嫌犯根本不是隨機犯案，而是故意針對她，讓她感到十分崩潰，更是不曉得該如何是好。

這名OL在Dcard表示，她平時與男友、朋友在外租屋居住，租屋處是華廈住宅，平時沒有警衛，加上每棟樓都有樓梯連通地下室，若是不關緊地下室鐵門，陌生人就能直接從地下室進入。

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OL的住處的鞋櫃放在住處外面，去年7月外出時，穿鞋子意外踩到黏稠液體，當下並沒有想太多，雖然覺得怪怪的，但只是不了了之，洗乾淨以後就繼續穿。

沒想到去年11月，情況再度發生，OL穿鞋時又踩到黏稠液體，請友人確認以後，確定鞋子裡的是精液，嚇得她立即報警，但因為沒有監視器畫面，也無法成立案件，只能聽從警方的建議，在住處樓層安裝監視器。

▼OL的鞋子連續3次被嫌犯拿去自慰、射精。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

直到今年1月，嫌犯再度出現，OL的男友終於透過監視器畫面，拍到了犯案的畫面，於是拿著影片到派出所報案。沒想到擴大追查後OL才發現，嫌犯並非華廈住戶，而是「特地開車來犯案」，且已經鎖定了OL的住處，犯案後直接離開。

OL瞬間崩潰，遭到嫌犯鎖定，意味著對方已經觀察很久，如今住處樓層、方向都被掌握，她卻完全不曉得對方的身分，雖然警方已經掌握車牌、鎖定特定對象，但也只能罰金，讓她不曉得該如何是好。

OL指出，她平時因為工作的關係，出門、返家時間都是半夜，現在生活作息、住處都被掌握，不曉得後續還會不會有其他犯案手法，「想請問大家，除了警方告知的跟騷還有性騷擾外，還有其他法條可以告嗎？」

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