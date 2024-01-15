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社會 社會焦點 保障人權

大牙沒事了！　「me too」事件黑人告誹謗不起訴確定

▲▼黑人陳建州 大牙（周宜霈）。（圖／記者黃克翔攝、記者李毓康攝）

▲ 大牙（左起）指控黑人性騷擾被控誹謗案，因檢察官處分不起訴後無人再議而確定。（資料照／記者黃克翔攝、記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人大牙去年指控前老闆黑人涉嫌熊抱性騷擾，結果接連被黑人求償、提告妨害名譽，台北地檢署傳喚貝童彤等5名證人後，認為大牙並非無中生有或杜撰虛擬，且相關內容與公益有關，去年底以罪嫌不足為由處分不起訴，據了解，處分書經合法送達告訴人後法定10天內無人聲請再議，全案大牙不起訴確定。

大牙(周宜霈)和郭源元在2023年6月間，在網路社群指控黑人(陳建州)過去有性騷擾紀錄，其中，大牙點名「當時的老闆陳先生」，在2012年跟工作團隊前往香港拍攝節目時，晚上強行進入她的飯店房間，開玩笑稱「鬆一下」，陳先生並從她的後方熊抱，把她拉倒在床上，稱「試過搞不好你會喜歡」，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

▲▼陳建州暴雨中鞠躬比讚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黑人陳建州首次遭檢察官傳喚時，在暴雨中鞠躬比讚說：希望透過法律捍衛自身清白。（資料照／記者屠惠剛攝）

遭影射的黑人和妻子范瑋琪的職籃、演藝工作都因此受到影響中段，黑范夫妻原本一起對大牙提起民事求償1000萬元並要求大牙公開道歉，隨後撤告，改由黑人獨自對大牙提告刑事妨害名譽。

檢察官除聽取雙方當事人說法，也傳喚過2012年香港行的化妝師、藝人貝童彤(蔡玓彤)等大牙閨蜜出庭作證，大牙曾多次向人訴苦遭騷擾經過，甚至表明不願跟黑人同台或一起工作。

▲▼黑人陳建州北檢出庭 。（圖／記者李毓康攝）

▲黑人陳建州第2次到北檢出庭後，神色凝重離開 。（資料照／記者李毓康攝）

證人指出，大牙過去在想起遭遇時，情緒憤怒、多次哽咽，也強調自己當時有強力反抗，但嚇得腿軟發抖，之後有一次上節目被安排與男藝人近身摟抱橋段，大牙突然當場大哭，事後經紀人詢問，才崩潰吐露遭黑人騷擾的經過。

台北地檢署檢察官認為，黑人與大牙並無宿怨，大牙多年前就持續提及遭黑人騷擾，可見大牙有相當理由確信其為真實，不是故意捏造虛偽，也沒有重大過失或輕率情形，且大牙po文所提內容不僅止於私德領域，還跟公益有關，2023年12月19日以罪嫌不足為由將大牙不起訴。

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