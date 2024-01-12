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朱學恒涉強吻鍾沛君再開庭！2人「全身黑」現身　估勘驗關鍵錄音

記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒被控前年（2022年）在1場友人聚餐中，趁獨處空檔2度強吻台北市議員鍾沛君，涉犯強制猥褻罪嫌，台北地院今（12日）下午2點30分第2度開庭、不開放旁聽，朱、鍾2人先後提前抵達，開庭前均沒受訪。據悉，法官今可能當庭勘驗雙方在案發後的對話錄音，並決定是否以證人身分傳訊鍾沛君，外加傳喚國民黨不分區立委提名人陳菁徽、媒體人樊啓明、陳暄夷等人作證。

▲▼名嘴朱學恒性侵案北院開庭 鍾沛君出庭作證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲名嘴朱學恒今（12日）為強制猥褻案第2度到台北地院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

北院前次於去年（2023年）12月8日首度開庭，朱學恒開完庭受訪表示，希望鍾沛君與醫師陳菁徽能提供她們開記者會所聲稱的監視器畫面，朱堅稱若有這些畫面「可以證明我的清白」。此外，朱也「強烈要求」國民黨黨國大老金溥聰出庭作證，他懷疑鍾是受金的要求而開啟這個案件。

鍾沛君前次等朱學恒結束受訪離開後，才露面受訪，哽咽表示朱「不認錯、不道歉」，造成她二度受傷害，也讓她的家人非常痛苦，但她相信「司法會還我公道，一切靜候司法調查！」

▲▼朱學恒性侵案北院開庭，鍾沛君出庭作證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鍾沛君因遭名嘴朱學恒強吻案到台北地院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

本案源於鍾沛君去年（2023年）6月間國內#Metoo風暴延燒時，在臉書po文爆料，2022年8月6日晚間聚餐喝酒時，遭朱學恒趁其他賓客不在場的空檔，無預警親她還揚言「反正妳明天也不會記得」，她呆坐原位、「千百個問號在腦中翻騰」，不料朱竟又走來，肆無忌憚再次強吻她。

鍾沛君並公布朱學恒事後傳來的道歉訊息佐證，朱第一時間開直播道歉回應鍾的po文，辯稱事發時自己喝到斷片、完全記不起來。朱的辯詞無法平息眾怒，不得不取消所有直播與通告，但朱卻又向北檢遞狀「告發自己」涉及「2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件」。

朱學恒的作法挨批企圖唬弄大眾，若自認有錯，應選擇「自首」或「投案」。因鍾沛君po文揭露時，離事發已10個月，若朱僅涉犯告訴乃論的性騷擾罪嫌，加上鍾未在6個月提告時效內提告，將難追究朱的刑責，不過北檢3度開庭，包括傳喚鍾作證釐清案情，去年10月23日依強制猥褻罪嫌起訴朱，此罪屬於非告訴乃論，追訴權時效為20年。

此外，朱學恒不滿檢方起訴後仍限制他出境、出海，開直播批「有沒有搞錯，這種罪有境管的嗎」，檢方回應「防逃很正常」。而承審法官也隨即在去年12月14日，裁定從今年（2024年）2月6日檢方的境管期滿，再限制朱出境、出海8個月，並駁回朱要求解除境管的聲請。

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