還有7女怒告NONO性侵！士檢完成分案偵辦　預計近日傳訊

▲士林地檢署分案偵辦7名被害人控告NONO涉性侵案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）去年被控性侵、猥褻10位女子，經台北地檢署密集傳訊證人偵辦後，12月將他所涉性侵其中3女的案情不起訴處分，而提告的「小紅老師」等7女指控的案情，因北涉嫌犯罪的行為地等因素，經高檢署移轉管轄，由NONO住居所在地的士林地檢署續查，士林地檢署日前收案後，已經在11日完成分案，由婦幼專責檢察官偵辦，後續將視案情需要傳喚相關人出庭釐清案情。

演藝圈在2023年6月間爆發連串的# me too風波，其中延燒最烈的是小紅老師蒐集網友提供線索，提出1份20多位受害人的表格資料一併提告，但只有10人完成告訴程序，而這10人口述受害地點，僅3人發生在北檢轄區內，其餘7人有的是在NONO的北市內湖區住家被性侵，「小紅老師」更自稱在台中遭NONO非禮。

在北檢管轄內的3位受害人中，有2人因僅提出單一指述，分別是2011年2月間，在北市延吉街搭NONO的白色賓士車內，遭NONO強吻並搓揉胸部，噁稱「妳的觸感真好」，另1人說2010年夏天，在北市中山區某會館為NONO按摩，遭NONO壓制強吻並搓揉胸部，NONO還說「我就喜歡妳這種可愛型、胸部大的」。

NONO對這2女的指控一概否認，聲稱沒印象，檢方查扣NONO手機找不到與這2女聯繫紀錄，2女也提不出任何旁證，難以證明NONO涉犯強制猥褻罪嫌。

至於第3名被害人指稱2011年到2013年在北市中山區某會館為NONO做油壓按摩，遭NONO硬上得逞，她雖哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO卻回稱「我比你更害怕」等語，但檢方傳訊這位受害人當時的僱主等人，對於NONO到店的日期、次數兜不攏，受害人同樣提不出跟NONO對話紀錄，她當時的就醫資料也沒記載下體撕裂傷，無法印證她的指控。

3名被害人提告被北檢處分不起訴後，已有芳療師等2人提起再議，將由高檢署審視全案是否有發回續查的必要。至於包括小紅老師在內，另外7名被害人提告案件，經管轄權移轉後，士林地檢署日前接到全案卷宗並完成分案展開偵辦。