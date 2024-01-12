控朱學恒強吻「我很害怕」　鍾沛君撫孕肚怒：無法想像他這麼做

▲台北市議員鍾沛君（中）控遭名嘴朱學恒強吻，12日第2度到台北地院出庭後，撫著孕肚邊走邊簡短表示意見。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

名嘴朱學恒被控前年（2022年）在1場友人聚餐中，趁獨處空檔2度強吻台北市議員鍾沛君，涉犯強制猥褻罪嫌，台北地院今（12日）下午第2度開庭，庭訊逾2小時，鍾沛君口述事發經過，頻說「我很害怕，沒辦法想像他會做出這樣的事情」等語，朱學恒開完庭表情漠然不發一語，鍾沛君撫著孕肚謝謝大家關心，表示「今天關鍵的1天，已經花太多時間在這裡，我沒有更多要說明，其他都在臉書上」。

北院今下午2點30分開庭，朱學恒與鍾沛君先後提前抵達，均未受訪，庭訊不開放旁聽。據悉，法官訊問事發詳細過程，鍾沛君在隔離室疑似透過變音器，一字一句控訴朱突然對她親吻，「我完全沒有防備的時間」，加上朱用雙手架住她，「我當下完全沒辦法動彈」，鍾說事發後「我很害怕，沒辦法想像他會做出這樣的事情」。

▲台北市議員鍾沛君（中）控遭名嘴朱學恒強吻，12日第2度到台北地院出庭後，撫著孕肚邊走邊簡短表示意見。（圖／記者劉昌松攝）

此外，法官當庭播放鍾沛君所稱朱學恒事後向她道歉的談話錄音，但據了解，朱在對話中語氣閃躲，雖表示歉意，但沒有具體認錯。

今是總統、立委大選明天投開票前最後衝刺時刻，鍾沛君身為國民黨輔選團「KMT girls」成員，又名列國民黨不分區立委名單第20名，此時出庭且庭訊超過2小時，似乎令她心焦，開完庭沒停步受訪，邊走邊撫著孕肚表示「謝謝大家關心，今天關鍵的1天，已經花太多時間在這裡，我要趕快回到工作的崗位上，我沒有更多要說明，其他都在臉書上，謝謝大家！」隨即上車離去。

▲名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，12日第2度到台北地院出庭後不回應發問。（圖／記者劉昌松攝）

朱學恒比鍾沛君早一步離開法院，面對媒體追問，他神色漠然，抬頭挺胸只顧著往前走，據悉，朱在庭訊依舊不認罪。北院前次於去年（2023年）12月8日首度開庭，朱受訪喊話鍾沛君與醫師陳菁徽提供她們所聲稱的監視器畫面，朱堅稱若有這些畫面「可以證明我的清白」。此外，朱也「強烈要求」國民黨黨國大老金溥聰出庭作證，他懷疑鍾是受金的要求而開啟這個案件。

本案源於鍾沛君去年（2023年）6月間國內#Metoo風暴延燒時，在臉書po文爆料，2022年8月6日晚間聚餐喝酒時，遭朱學恒趁其他賓客不在場的空檔，無預警親她還揚言「反正妳明天也不會記得」，她呆坐原位、「千百個問號在腦中翻騰」，不料朱竟又走來，肆無忌憚再次強吻她。

▲名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，12日第2度到台北地院出庭後不回應發問。（圖／記者劉昌松攝）

鍾沛君並公布朱學恒事後傳來的道歉訊息佐證，朱第一時間開直播道歉回應鍾的po文，辯稱事發時自己喝到斷片、完全記不起來。朱的辯詞無法平息眾怒，不得不取消所有直播與通告，但朱卻又向北檢遞狀「告發自己」涉及「2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件」。

朱學恒的作法挨批企圖唬弄大眾，若自認有錯，應選擇「自首」或「投案」。因鍾沛君po文揭露時，離事發已10個月，若朱僅涉犯告訴乃論的性騷擾罪嫌，加上鍾未在6個月提告時效內提告，將難追究朱的刑責，不過北檢3度開庭，包括傳喚鍾作證釐清案情，去年10月23日依強制猥褻罪嫌起訴朱，此罪屬於非告訴乃論，追訴權時效為20年。

此外，朱學恒不滿檢方起訴後仍限制他出境、出海，開直播批「有沒有搞錯，這種罪有境管的嗎」，檢方回應「防逃很正常」。而承審法官也隨即在去年12月14日，裁定從今年（2024年）2月6日檢方的境管期滿，再限制朱出境、出海8個月，並駁回朱要求解除境管的聲請。