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被控性騷16青少年！前台南市府發言人無罪　臉書PO判決書謝司法

▲▼前台南市府副發言人易俊宏。（圖／翻攝自臉書）

▲前台南市府副發言人易俊宏。（圖／翻攝自臉書）

記者林東良、唐詠絮／台南報導

前台南市政府副發言人易俊宏，2022年6月被踢爆是性騷擾慣犯，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，7年總計16名青少年受害，易隨即發表公開聲明表示，「如有具體犯罪事實，請務必提出告訴」。易今天在臉書PO出無罪判決的部分判決書，感謝司法重現真相，還他清白。

雖然易俊宏聲稱司法還他清白，但彰化地方法院及彰化檢署，以全案為性侵害案件為由，並未公開起訴書、判決書，因此，易俊宏獲判無罪的理由尚不清楚。

前台南市府前機要秘書室秘書兼副發言人易俊宏，斜槓多項事業，更具有兒少講師、性平教育等多重頭銜，不料前年卻被「台灣少年權益與福利促進會聯盟」踢爆涉嫌性騷，猥褻未成年兒少。案件爆發後，監察委員葉大華、紀惠容也申請自動調查。

▲▼ 易俊宏發文感謝司法還他清白 。（圖／翻攝易俊宏臉書）

▲ 易俊宏發文感謝司法還他清白 。（圖／翻攝易俊宏臉書）

性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，易俊宏也在臉書發表聲明，表示要對事件中每一個因他個人言行而感到不舒服的人，致上最深的歉意，儘管他願意所有方式擔保，絕無性騷意圖，但他也明白，性騷擾的構成不會因「說者無意」而不成立。不過他也坦承，他曾經犯過錯，這幾年他也深刻反省，如今事件再次發生，他並不清楚這些當事人是否是他當年曾經所傷害過的，或是在他反省後依然無法拿捏好言行份際，因此再度造成傷害。

而易俊宏事後又轉任民進黨台南市議員林依婷的助理，而事情被揭露後，林依婷承認不當任用易男，但雙方事前曾協議，若就職期間有性平相關控訴，會請對方離開團隊，「司法判決尚未確定，包庇性騷慣犯這個用詞不恰當」、「性平爭議發生時，我非他主管」，而易俊宏也宣布請辭。

易俊宏今天突然在臉書PO出判決書的部分段落，表示大選落幕、先前在選舉中的紛紛擾擾也該到了一段落了，想起年前，自己也受到流言波及，感謝司法重現真相，還我清白。他疾呼，永遠支持受到壓迫的人們勇敢站出來捍衛自己的權益，但同時也鼓勵所有遇到面對不實抹黑的人們，千萬不要畏懼流言中傷。

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易俊宏台南市府性騷擾彰化地院無罪

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