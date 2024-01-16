陳佩琪爆今有人打給柯文哲　酸：若接了搞不好被錄音

▲柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨「賴蕭配」以558.6萬票勝選，國民黨隨即開始抓戰犯，批評民眾黨拿假民調騙黨主席柯文哲，造成「藍白合」破局。柯文哲妻子、醫生陳佩琪16日發文，柯文哲今早出門前，提及「XXX打好幾次手機給我」，而陳也贊同柯不想接電話的做法，認為會把私訊唸出來，或收到保母指令就唸的人，「若接電話，搞不好還錄音呢。」暗指新北市長侯友宜。

陳佩琪16日於臉書表示，1月14日是與柯文哲結婚33周年的紀念日，今天把當天寫的東西稍加增減並分享；選舉每個人都有自己的看法與見解，柯文哲常說這很正常， 團隊吵吵鬧鬧表達意見，不吵才奇怪，「去年10月底到11月中左右，那段炒得沸沸揚揚的藍白合日子裡，又烙印下夫妻間不愉快的回憶。」

陳佩琪提及，身為柯文哲的另一半，也是最忠誠的柯粉，那段日子在柯身旁聽了許多藍白合中，對方當事人、主帥的第一手資訊，很多人對柯遊說「在野要整和才有希望勝選」，但對方當事人和主帥捎來的整合條件，都只有柯文哲去當副的份，不然就是退出、當不分區，「這些羞辱人的選項，根本不是整合，是想不費一兵一卒降人之黨。」後來那一次柯文哲單獨一人和對方主席、前總統會面，耳根子軟的柯文哲，幾乎快讓對方得逞，名嘴也說民眾黨要滅黨、不分區剩3席。

陳佩琪提及，自己跟一般柯粉一樣， 認為藍白合的話，柯粉的票大多只會shift到綠營去，僅極少數人接受柯文哲當副手、還願意把票投給柯，結果是雙雙一起沉淪，還帶衰了民眾黨，「選輸了，他們（國民黨）還有民代立委、縣市首長，但你辛辛苦苦創立的民眾黨還剩下什麼？你對國家的理想和抱負，屈居副手跟他們合後會實現多少？只有雙雙一起落選的下場，連民眾黨也消失不見。」

陳佩琪直言，自己贊成挺著胸膛倒下， 而非選擇雙雙跳崖自殺，國民黨若真以「下架民進黨」為第一要務，那麼只有柯文哲當正，國民黨當副的，才有可能達到1＋1等於2的目標，因為這樣年經柯粉才會繼續支持柯文哲，國民黨可以接受投白的比例也高。

陳佩琪說，但想也知道國民黨絕不可能答應這樣的條件，所以終究是要兄弟登山、各自努力，「我甚至跟他（柯文哲）說，最後如果是『侯正柯副』， 連我這個大柯粉都投不下去，更何況其他人。」

陳佩琪也稱，記得協議最終結果出來前幾天，自己把臉書都寫好了，心裡盤算哪天最終結論出來，就PO出來昭告天下，並說「你當人家副的，理想抱負一切隨風而逝，從此你的造勢舞台不會有佩琪的身影。」但柯文哲反而對她吼了一句「 我不想聽」。

「感覺他說這話時，眼中看到的我不是跟他結縭30年的牽手，而是好多好多圍繞在他身旁、給他意見的其中之一人而已⋯」陳佩琪直言，那句話縈繞在腦海中久久無法散去，第一次覺得失去了平日熟悉的枕邊人，但現在已經回到過去她所熟悉的「凡事正面向前看」柯文哲了。

陳佩琪也爆料，柯今早要出門前說「XXX打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打，我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」，整合過程毫不考慮勝選機率最大的組合，心中只有他們為正的這種選項，想當初跟對方談就是一項錯誤，先畫靶再射箭，試問以後誰願意跟他們談呢？

陳佩琪強調，操作「棄保」本就是不道德的行為，但對方陣營有人還在選戰後期大喇喇地拿出來講，甚至把沒站出來挺他們的人說成「狗熊」，選後再說沒選他們的100多萬投柯者會後悔，真是讓人憤怒無言；贊同柯文哲不想接電話的做法，「這種人家給的私訊，會把他當眾唸出來，或是by保母指令要你唸就唸的人，若接他電話，搞不好還會給人錄音呢，哪天就算當眾給你放出來，也不意外，選戰結束了，還是彼此尊重、各自安好吧！」