趙少康勸柯文哲「別搞小枝小節」　侯友宜電話接就是了沒那麼可怕

▲侯友宜、趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨暗指新北市長侯友宜狂打給柯，但柯不想接他電話。對此，中廣前董事長趙少康今（17日）表示，選後如果侯友宜真的有打給柯文哲，那接就是了嘛，侯的電話也沒那麼可怕，不要拿過去事情否定未來，選後是新局面，要有新心態，政治人物不要搞小枝小節，光計較這些，不能跨大步往前走、不會進步。

陳佩琪昨在臉書表示，「今早他（指柯文哲）整裝要出門前，在玄關跟我說：『XXX打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打， 我已經不想接了， 被騙一次 ，就不會再上第二次當了…』的確，整合過程毫不考慮勝選機率最大的組合，心中只有他們為正的這種選項，想當初跟他們談就是一項錯誤，先畫靶再射箭，試問以後誰願意跟他們談呢？」按陳佩琪文章，「XXX」疑就是指侯友宜。

對此，趙少康17日受訪時，媒體詢問，陳佩琪暗指侯友宜打電話給柯文哲，照你理解，侯打給柯是打招呼，還是希望立法院「藍白合」？自己有跟柯聯絡？趙少康回應，「我不知道耶」，侯沒跟他說，他知道選前侯一直打給柯，希望合作，選後立法院事情跟侯無關，可能侯只是想表達善意。

趙少康表示，選後如果侯友宜真的有打給柯文哲，那接就是了嘛，侯的電話也沒那麼可怕，不要老是說侯透露簡訊內容，當時侯也徵求柯同意，柯說好才公布，現在怪侯，所以不接電話，沒有什麼道理。

趙少康說，不要拿過去事情否定未來，選後是新局面，要有新心態，政治人物不要搞小枝小節，光計較這些，不能跨大步往前走、不會進步。