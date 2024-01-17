2年條款僅1人簽？柯文哲酸謝立功「搞不清楚」　周台竹也罕見飆重話

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉結束，前民眾黨秘書長謝立功近日狂「抓戰犯」，要柯辦競選總幹事黃珊珊辭掉不分區立委，又質疑不分區8委員只有1人簽「2年條款」，隨即遭打臉。面對柯粉喊話開除謝立功，民眾黨主席柯文哲表示，謝不在裡面，就不曉得變動；而現任秘書長周台竹罕見說重話，痛批要拿捏人的分寸，「你不在其位是不謀其政」。

柯文哲17日上午出席民眾黨黨務會議後，在中央黨部進行媒體訪問。面對謝立功一下要黃珊珊請辭，一下又聲稱「兩年條款」只有1人簽，引發柯粉要求開除黨籍？柯文哲表示，「你（謝立功）沒有在裡面，不曉得人家的變動！」像是簽署「兩年條款」就是14日才開始簽，因為還沒投票時，也不曉得會上幾個不分區，沒理由投票前就叫大家簽。

柯文哲強調，「很多事情就是說，因為你沒有在局內，就搞不清楚裡面事情，所以我們應該給他一個溝通的管道，他有問題可以來問。」

隨後，媒體訪問站在一旁的現任秘書長周台竹，針對謝立功一直對黨務指手畫腳，周台竹直言「並不適當」，謝立功的發言使柯粉、支持者非常憤怒，「我覺得人的分寸還是要有所拿捏，你不在其位是不謀其政」，且謝立功跟黨中央基本上沒什麼聯繫。