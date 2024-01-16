盧秀燕2028挑戰總統？　張益贍：將成賴清德、柯文哲大威脅

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者許權毅攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選落幕，前台北市政府市政顧問張益贍分析，2028國民黨的總統參選人，應該就是台中市長盧秀燕，民眾黨的柯文哲和民進黨的賴清德應該從盧秀燕身上，要看到自己不足的地方，否則再不調整，盧秀燕不只可以吸取年輕人支持，更會造成賴清德的極大威脅。

張益贍說，盧秀燕從選前就公開宣布，不當副手、就算侯友宜當選，也不入閣、不組閣，不介入國民黨內的總統紛爭，維持國民黨內中道穩定力量。選戰過程中藍白分分合合、吵吵鬧鬧。盧秀燕卻另闢蹊徑，藉由大力輔選柯文哲的心腹大將蔡壁如，讓藍白合在區域立委實現，極大化柯文哲支持者在國民黨立委的轉化率，成功翻轉台中選情。

張益贍表示，盧秀燕兵貴神速、手起刀落。而國民黨連續三次找「現任直轄市長」參選總統失利，盧秀燕在2025年極有可能接任國民黨主席，透過縣市長及議員提名及輔選，創造全國人脈及能量，台中市長八年卸任後，直接無縫接軌2028的總統選戰。

張益贍指出，更重要的是，盧秀燕的用人和待人，比賴、柯更為寬闊。大力輔選蔡壁如，讓他切入柯文哲的人脈組織系統；大膽晉用幕僚世代的鄭照新當副市長，鄭為韓國瑜的高雄市政府新聞局長，是過去江啟臣的立院幕僚，如今提拔上來擔任台中市副市長，證明盧秀燕「敢用年輕人，同時擴大自己的政治能量」。