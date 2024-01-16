快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

▲台14甲線合歡山路段局部路面（肩）結冰，用路人隨車需攜帶雪鏈。（圖／公路局中區養護工程分局埔里工務段提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新一波寒流預計下周日報到，不過台14甲線合歡山路段局部路面（肩）今天上午已出現結冰，公路局中區養護工程分局埔里工務段已設置交通錐警示，提醒用路人應提前確認天氣與路況，車子也須加掛雪鏈才能行駛該路段。

埔里工務段指出，台14甲線昆陽至松雪樓（29k至33k）路段，因輻射冷卻溫度下降至冰點上下，導致局部路面（肩）結冰，提醒用路人高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依113年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

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埔里工務段強調，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；欲行駛台14甲線的用路人，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。