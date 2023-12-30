合歡山雪季醫療服務啓動！　明年1／1~2／28　24小時不間斷

▲合歡山雪季醫療服務啓動，醫療團隊包括1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山區是國內熱門旅遊景點，海拔3千4百多公尺的高山四季風景宜人，冬季常吸引上山追雪人潮。花蓮縣衛生局為因應雪季遊客緊急醫療需要，113年1月1日至2月28日為期二個月，在合歡山松雪樓設置「高山緊急醫療站」。依據交通部中央氣象局報導，近期受強烈寒流影響，部分高山地區已有降雪或結冰情形，提醒鄉親及遊客，務必做好萬全準備再上山，才能平安出門開心旅遊。

▲▼統計今年醫療站累積服務360人次，其中多數因高山症相關症狀需醫療處置。



衛生局朱家祥局長表示，非常感謝醫護熱血團隊犧牲假日與年節遠赴高山辛苦執行救人助人的專業，在全國醫療人力緊缺的現況下，今年在招募醫護團隊時格外不易，也將向主辦單位太管處爭取支援人員適當的權益，讓緊急醫療站得以繼續維運。早年因為遊客屢次在高山發生遺憾的意外事件，太魯閣國家公園管理處委託花蓮縣衛生局整合資源辦理雪季假日緊急醫療支援，至今已正式邁入第17年，期間有元旦、春節及228三大連假，預期將會是提供醫療服務的高峰，由縣內北區四家責任醫院人員輪值，在周休及連假（小年夜、除夕除外）上山駐站，以第一時間解決民眾不適的症狀，並協助下山後送到醫院。



統計112年醫療站累積服務360人次，其中多數因高山症相關症狀需醫療處置。113年由國軍花蓮總醫院負責統籌合歡山雪季醫療勤務工作，包含門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院共同執行。醫療站內部設備有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等，每個週末假日、連假及春節假期（小年夜、除夕除外）由4家醫院同仁輪流上山駐站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同執班24小時不間斷，大幅縮短急症病患獲得醫療時間。中橫公路仍有部分路段進行維修管制，遊客上山前務必確認公路局發布之道路安全資訊，並且注意冰雪路滑以確保行車安全。





朱家祥進一步說明，國家公園旅遊的平安是國人所重視的，由於在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易產生急性高山症、肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。發生緊急醫療需求時，由合歡山送往距離花蓮最近的急救責任醫院（國軍花蓮總醫院）車程尚須120分鐘，若未提供可近性與即時性緊急醫療恐危及遊客生命安全。

花蓮衛生局提醒，高山環境多變，民眾務必評估自我身體狀況做好保暖再上山，低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，尤其是心血管疾病患者及年長的長輩一定要注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），隨著溫度變化穿脫衣物。



近期台灣山林開放，卻也屢屢發生民眾因疏忽所需的準備發生憾事。一旦出現身體不適盡快至醫療站就診，非假日雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關醫療配備仍放置在松雪樓醫療站內，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到松雪樓請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值以改善症狀。