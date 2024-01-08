合歡山雪季慰勤20載　花蓮慈濟與縣警局感恩員警堅守崗位

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

1月5日花蓮縣警察局主任秘書王文生、交通警察隊長張博皓、新城分局長吳思翰以及花蓮慈濟志工，帶著保暖圍巾、氧氣瓶、暖暖包、香積麵、福慧珍粥、薑茶、大補湯、水果、感謝卡等上山，將愛送到新城分局合歡派出所、天祥派出所，這已是慈濟志工與花蓮縣警察局第20年一起上合歡山感恩執行雪季勤務的員警。

花蓮縣警察局交通警察隊隊長張博皓指出，2024年合歡山雪季勤務自2023年12月30日起至2024年2月29日止，為期62天，期間以維護合歡山地區雪季期間沿線交通安全與順暢為目的，重點以執行交通疏導管制、提供為民服務工作、協助民眾急難救助為三大主軸工作。交通疏導管制的路段以臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心為主。另外山區道路蜿蜒曲折，部分路段狹窄，呼籲上山觀景、賞雪的遊客切勿任意停車並能遵守員警的交通指揮，期盼大家都能平安出遊、快樂返家。

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▲1月5日花蓮縣警察局主任秘書王文生(左二)、交通警察隊長張博皓(左四)、新城分局長吳思翰(左三)以及花蓮慈濟志工，帶著物資到合歡山，圖為合歡派出所。

合歡派出所位處海拔2375公尺，被民眾稱為是中橫公路上最重要的庇護所。合歡派出所副所長賴彼得曾幫助許多遊客處理發不動或拋錨的車輛。賴彼得指出，執行雪季勤務平均溫度在5度以下，勤務一站就至少4小時。

為了感恩雪季期間員警克服高山惡劣環境仍堅守崗位，慈濟志工與花蓮縣警察局從20年前就一起上山為合歡派出所、天祥派出所的執勤員警提供保暖衣物與物資，為其辛勞加油與打氣。

花蓮縣警察局新城分局長吳思翰指出，合歡派出所員警有5人，雪季期間由花蓮縣警局動員其他員警共同執行交通疏導勤務，感恩縣警局提供同仁保暖衣物與設備。高山上因空氣稀薄，車輛不容易發動，民眾也容易出現高山症，因此合歡派出所同仁每次出勤都會將氧氣瓶、千斤頂這些裝備帶在身上，同仁對於車輛的基本維修也都有概念，能及時給予民眾協助。

▲慈濟志工與花蓮縣警察局1月5日上合歡山感恩執行雪季勤務的員警。

花蓮縣警察局主任秘書王文生表示，感恩慈濟志工上山慰問合歡所、天祥所的雪季勤務值勤的同仁，這種精神我非常地感佩，讓大家充滿著滿滿的正能量。

花蓮縣警察局交通警察隊隊長張博皓表示，慈濟志工在雪季勤務期間慰問執勤的同仁20載，這非常不容易，這樣的寒冬送暖對我們很有幫助，很多遊客到山區很需要這些物資，這些物資我們會留給有需要的人，並且把慈濟志工的這份愛心，推廣到社會的每個角落。

花蓮慈濟警察消防暨眷屬聯誼會窗口許志賢20年前發起邀約志工上山關懷員警，20年來從不間斷。許志賢表示，志工上山看到員警值勤很辛苦，物資會因地制宜，一開始是準備泡麵、福慧珍粥，現在增加氧氣瓶、暖暖包。這些物資都能方便遊客有需要時，員警能及時提供協助。我們在雪季勤務一開始就送來，不管是物質上或精神上，希望能當員警的後盾。