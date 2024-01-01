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兒子衝武嶺看日出！媽一早開YT「景象差點吐血」：智商堪憂

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲媽媽6點看YT，現場人山人海，氣得她直呼「差點沒吐血！」 （圖／翻攝爆料公社二社）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，人不瘋狂枉少年！一名媽媽透露，孩子跨完年，與朋友臨時起意要衝武嶺看日出，結果早上起來看手機，孩子表示現場人山人海又塞車，天氣不佳，「心情很阿雜...應該沒日出了！」原PO也隨即打開武嶺亭的即時影像，眼前畫面讓她差點吐血，嗆聲兒子智商堪憂。

一名女網友在臉書《爆料公社二社》開頭就開鞭自己的孩子，「爆料我兒子的智商，等他回家我再給他看」，原來兒子出門跨年，凌晨1點傳訊表示還沒有要回家，要與朋友熱血衝武嶺看日出。當下原PO沒有反對，認為年輕人有青春精力就去吧，只叮嚀要穿保暖與注意安全，以及查看氣象預測，說完她就去睡了。

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結果原PO早上6點20分起床時，發現兒子有傳訊息來，說現場人山人海、大塞車、天氣很霧，「心情很阿雜...應該沒日出了！」

原PO也好奇打開YouTube武嶺亭的即時影像，現場人潮真的擠爆了，讓原PO翻白眼直呼，「差點沒吐血，這些人（包括我兒子）出門前不看氣象的嗎？南投仁愛鄉今日光是平地就是陰天，山上一定更霧更多雲，一群人擠在那在等日出？」

該文曝光後，引來近萬名網友熱議，「換位思考，會不會是去等雪」、「在家睡覺最實在」、「在家用電腦看煙火直播最爽」、「年輕真好，我只能座在馬路中間等錢母」、「年輕人嘛，明年應該就不會去了」、「我在綠島也等不到日出，天氣好差」。

不過也有網友出聲緩頰，「有時候就是一個氣氛，跟朋友在一起很開心，有沒有真的看到日出不是很重要啦」、「日出不重要！重點是青春跟熱血」、「年輕人就是要多碰壁才會成長」、「擠一起是取暖啦」、「凡事未雨綢繆還叫年輕人嗎」、「看到不是日出，是氛圍」、「這才叫跨年」、「無關年紀，通常這種的碰上一次就沒下次了，愛跟風、排隊的除外」。

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