雪季勤務啓動 ！「酷寒戰士」準備好了　合歡山雪地交通攻略曝

▲▼花蓮縣警局循例分9梯次，動員調派其他單位警力，前往支援合歡山雪季勤務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年合歡山雪季交通疏導勤務自112年12月30日起至113年2月29日止，為期62天，包含重點期間年假7天(2月8日【除夕前1天】至2月14日【初四】)以及星期例假日，太魯閣國家公園管理處表示，本次合歡山交通管制循例以台灣14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

太管處表示，期間視實施路段交通及停車狀況，採交通疏導及交通管制方式辦理，實施方式倘雪季期間遇下（積）雪時實施交通管制，未遇下（積）雪時實施交通疏導，另交通疏導期間大禹嶺至合歡山遊客服務中心及翠峰以上路段，視兩地停車空間（鳶峰、武嶺、昆陽、小風口）及交通擁擠狀況彈性開放車輛通行；另為維持交通順暢及安全，台14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段，因坡陡彎急且路面極易結冰，兩側禁止停車。

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▲▼警察局副局長賴吉雄利用同仁勤前教育時機，致贈防寒衣帽及備糧給員警加油打氣。

此外，雪季期間，遇下（積）雪或路面結冰時，依公路主管單位發布之交通管制資訊，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行。進行緊急剷雪期間，該路段全部封閉，剷雪完成後，得視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行，惟各類機、慢車(含大型重型機車)一律禁止進入管制路段；另下（積）雪或路面結冰時，有關甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車，禁止進入管制路段。未遇下（積）雪時，依現行公告規定彈性管制。另雪季期間，倘遇路面積雪或結冰時，自晚上17時至翌日7時，並視實際情況進行預警性封閉管制路段，積雪道路如須實施夜間封閉，相關訊息發布維持於當日下午3時前確認。

花蓮縣警察局表示，因應每逢雪季期間自台8線、台14甲線駕車前往合歡山區迎曙光、賞雪遊客絡繹不絕，驟增車流及雪況影響該路段交通安全與順暢，因轄區新城分局合歡派出所僅駐守5名警力，難以長時間負擔繁重雪季全般勤務，因此該局循例分9梯次，動員調派其他單位警力共計36名前往支援。

如遇大雪每梯再行增派2名，主要在重點處所（小風口、合歡山遊客服務中心）及路段（大禹嶺至合歡山遊客服務中心）部署警力管制及疏導，以確保合歡山區交通安全與順暢。

為感謝執行雪季勤務同仁們的辛勞，警察局副局長賴吉雄特代表局長呂世明，利用第1梯勤務同仁勤前教育時機，致贈電毯、暖爐、羽絨被、防寒衣帽及備糧等慰問品，同時給予員警加油打氣，並希望能竭盡心力服務旅遊民眾，讓造訪合歡山的遊客們在盡興的同時，都能快樂出遊，平安回家！

