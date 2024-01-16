鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

▲網友投訴買到的鍋貼被煎到焦黑。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社二社】●）

記者黃士原／台北報導

打開熱騰騰的鍋貼，竟然全是「滿滿致癌物」！有位網友在爆料公社發文表示，最近買八方雲集鍋貼回家吃，打開一看發現幾乎都煎焦了，雖然有得到店家的道歉，但直言「真的不能拿出來賣」。對此，總公司表示，已召回該店家重新教育訓練，今天停業一天。

日前有位網友在爆料公社發文表示，他買了一盒鍋貼回家享用，打開後竟發現鍋貼被煎到焦黑，後來打電話跟店家反應，也得到道歉，但仍希望其他人不要踩雷，他直言「真的不能拿出來賣」。該網友還附上Google評論截圖，指出店家1年前就曾被客人抱怨鍋貼焦黑。

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▲1年前也有人拿到燒焦鍋貼。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社二社】●）

文章曝光，許多網友傻眼表示，「店員自己敢吃嗎？如果敢的話我現場請他」、「焦麻鍋貼…竹炭口味」、「黑暗料理界是真的」、「應該是懶得清理，一直煎下去」、「我這種不會煮飯的人來煎，也不會煎成這樣」、「一年了廚藝還是沒精進」、「焦成這樣還硬出餐給客人」、「這樣還敢包起來才嚇人，眼睛自動屏蔽喔」、「店員是閉著眼睛在煎嗎？」

▲網友控訴鍋貼煎到焦黑，總公司召回店家重新教育，該分店今天停業。（圖／業者提供）

對於鍋貼被煎到焦黑，八方雲集總公司表示，他們非常重視消費者權益，該分店除了向消費者致歉，並更換一份現點現煎鍋貼。而總公司也召回該店家重新教育訓練，今天停業一天。總公司強調，未來會繼續加強員工訓練。