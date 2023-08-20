屌打鍋貼水餃！八方雲集「必點1餐點」　內行推爆：一吃就愛上

▲原PO大讚「紹辣乾麵」第一名好吃。（圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少網友笑虧，孫東寶的玉米湯才是本體，還有拿坡里是被Pizza耽誤的炸雞店等！一名妹子則分享美食口袋名單，每次去八方雲集，絕對要多點一碗「紹辣乾麵」，一吃過就回不去了，甚至比水餃、鍋貼還好吃。文章曝光後，網友也真心大推「紹辣乾麵不能加大，是唯一敗筆！」

一名網友在Dcard美食板分享，平時去八方雲集點餐，除了必點水餃與玉米濃湯之外，絕對要再點一碗「紹辣乾麵」，好吃程度根本超越水餃與鍋貼本體，「真的是一吃就愛上，沒吃過的請一定要試吃看看！」

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原PO還說，之前也曾吃過微辣的招牌乾麵，「蠻特別的是麻醬+辣，因為有些許辣，吃起來比較解膩，愛麻醬口味的朋友可以嚐鮮！」

美食分享文曝光後，引來一票吃貨也大讚，「超推『紹辣菜肉大餛飩麵』，小心不要點到菜肉大餛飩麵或是紹辣珍珠餛飩麵，差兩個字差很多」、「可惜沒賣紹辣乾麵的那個醬，而且麵份量好少，其實吃一碗都會有種意猶未盡的感覺」、「推薦一個特別吃法，紹辣乾麵加一點白醋跟蒜泥超讚」、「紹辣乾麵真的好吃」、「紹辣乾麵不能加大，是唯一敗筆」。

過去有網友列出「被本體耽誤的神店」，包括孫東寶是被牛排耽誤的濃湯店、拿坡里是被Pizza耽誤的炸雞店、錢櫃是被KTV耽誤的牛肉麵店、摩斯漢堡是被漢堡耽誤的紅茶店、肯德基是被炸雞耽誤的蛋塔店、石二鍋是被火鍋耽誤的冰沙店、麥當勞是被漢堡耽誤的薯條店、台鐵是被火車耽誤的便當店、IKEA是被家居耽誤的瑞典餐飲店等。