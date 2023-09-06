內湖八方雲集遭爆「鍋貼有蛆」　北市衛生局稽查3缺失：最高可罰2億

▲網友爆料吃八方雲集鍋貼發現有蛆。（圖／翻攝爆料公社）

記者張乃文／台北報導

「八方雲集」位於內湖某分店遭網友投訴，透過外送平台叫了鍋貼，餐盒上竟有數條小蟲「疑似是蛆」。對此，台北市衛生局指出，昨天在接獲媒體通知後，已到現場稽查，但並未發現病媒痕跡，而是另有衛生缺失，但已要求限期改善，如屆時複查仍不合格，則可裁處6萬至2億元罰鍰。

有網友在臉書爆料，家人在外送平台點了內湖八方雲集某分店的食物，一打開鍋貼竟看到數條小蛆在爬，家人後續出現身心不適、且有肚子陣痛、全身癢的感覺。對此，北市衛生局說明，昨天(5)接獲媒體通知後，已到現場稽查，針對店家的餐盒、器具保存等確認，但並未看到病媒痕跡，如：蒼蠅、蛆等。

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不過，衛生局指出，該店家仍有其他衛生缺失情況，包括冰箱食材未覆蓋，和私人物品放在公共區域，檯面下使用的紙杯外包裝塑膠袋破損等。衛生局說明，已要求店家限期改善，如屆時複查仍不合格，則可裁處6萬至2億元罰鍰。

另外，針對消費者案件，衛生局說明，因現場並無相關缺失，因此個案若需要消費爭議處理，衛生局也會協助立案處置。

對於網友投訴鍋貼有蛆，八方雲集表示，集團對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。針對此外送個案，由於運送過程、消費者實際用餐時間、以及現場環境並未通盤瞭解，不便多作評論；該店當日並無其他顧客反應，過往亦未發生過類似狀況。

八方雲集也表示，當日晚間接獲顧客反應後，客服人員於第一時間關心消費者身體狀況，隔日並由客服主管偕同加盟店長親自前往探視慰問。