整盒鍋貼像被轟炸過！他愣「根本致癌物」　7千人看傻：被罵1年還沒改進

▲原PO的鍋貼都焦了。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社二社】●）



記者朱祖儀／綜合報導

鍋貼煎到金黃酥脆，是不少人最愛的美食，但這麼黑還吃得下去嗎？一名網友透露，最近買鍋貼回家吃，打開一看發現幾乎都燒焦了，雖然事後投訴有得到道歉，不過他還是覺得傻眼，「真的不能拿出來賣啊」。照片曝光後，超過7千名網友也看傻，「店員自己敢吃？」「焦炭口味」。

原PO在臉書「爆料公社二社」發文表示，「要確定不會致癌餒」，原來是因為他買鍋貼回家，結果打開一看，盒子內的數十顆鍋貼都被煎得焦黑，根本無法下肚。於是他打電話去向店家投訴，雖然對方有道歉，「但真的不能拿出來賣啊」，希望大家不要踩雷。

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原PO也附上店家的Google評論，發現1年前有顧客同樣拿到數盒焦黑的鍋貼，氣得大罵「這鍋貼也太誇張了吧，根本就是致癌物，居然還敢這樣子交給客人吃，不是應該直接丟掉嗎？然後重新再做給客人嗎？」半年前另名客人也抱怨，「請問這個可以吃嗎？這樣還敢拿來賣，全部致癌物，眼睛沒有看到都焦了嗎？」

▲1年前也有人拿到燒焦鍋貼。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社二社】●）



文章曝光，許多網友也傻眼表示「店員自己敢吃嗎？如果敢的話我現場請他」、「焦麻鍋貼…竹炭口味」、「黑暗料理界是真的」、「應該是懶得清理，一直煎下去」、「我這種不會煮飯的人來煎，也不會煎成這樣」、「一年了廚藝還是沒精進」、「焦成這樣還硬出餐給客人」、「這樣還敢包起來才嚇人，眼睛自動屏蔽喔」、「店員是閉著眼睛在煎嗎？」